Надувные лодки: купить просто — выбрать сложно. Рекомендации специалистов

Почему купить надувную лодку просто? Потому что сегодня достойных предложений такого рода в продаже много. На специализированных порталах — яркий пример интернет-магазин «Лодки России» https://rus-lodki.ru/ — в первую очередь. Вот только у этой новости две стороны. Первая — ассортимент по-настоящему велик, что называется на «вкус, цвет и кошелёк». Вторая — большой ассортимент способен ввести в заблуждение, запутав при выборе наиболее подходящей модели. Как результат: покупатели зачастую устраивают «гонку за лидером», стремясь объять необъятное и приобрести самую «богатую» по параметрам лодку даже тогда, когда в таком шаге необходимости нет вовсе.

Что говорят по этому поводу специалисты? А они настаивают: далеко не всегда при покупке надувной лодки стоит руководствоваться принципом, чем больше наворотов, тем лучше. Как показывает практика, единственно верный путь — подбирать модель с функционалом, подходящим конкретно вам. Примитивно, но: если планируете «ходить на вёслах», то не нужно приобретать лодку под мотор, как говорится, «на всякий случай» или «на вырост». Или же переплачивать за лодку из дорогого материала, рассчитанную на активную эксплуатацию, если вы будете использовать её раза три в сезон. Такой подход срабатывает редко, фактически не оправдывая себя на деле.

Что же нужно знать, определяясь с покупкой надувной лодки ПВХ? Правил выбора не так много, но к ним стоит прислушаться.

Греби! Или заводи?

Первый момент, с которым стоит определиться: нужна гребная надувная лодка или моторная? В чём разница?

Надувные гребные лодки подходят как рыболовам, так и охотникам. Они весьма популярны в основном потому, что легки в эксплуатации: привести их в готовность к работе не составляет особого труда и не занимает много времени. Однако стоит учесть, что они главным образом рассчитаны на тех, кто не ставит рекорды в заплывах на дальние расстояния.

Моторные же надувные лодки чаще выбирают те, кто на рыбалку или охоту смотрит более-менее профессионально, предпочитая «работать» на дальних дистанциях. Такие модели весят больше гребных, просят больше внимания с точки зрения ухода, а также требуют от своего владельца бОльших знаний, связанных с эксплуатацией.

Делая выбор между гребной лодкой и моторной, стоит учесть и такое условие: согласно законодательству, лодки с мотором свыше 9.9 л.с. и массой судна более 200 кг подлежат регистрации в органах ГИМС МЧС России. А отсюда вытекает и следующее требование: зарегистрированной маломеркой могут управлять только те, кто имеет на это официальное право — доведётся получать соответствующее удостоверение судоводителя.

Скажи мне, кто твой «друг»…

Что же касается других характеристик надувных лодок, то существует несколько главных нюансов, которые и определяют «суть» той или иной модели. А именно:

Материал и его плотность

Материал бывает — неармированный и армированный. Первый (из-за его неустойчивости к повреждениям) используют для производства лодок, ориентированных на эксплуатацию в спокойном режиме (для отдыха на воде, к пример). Второй же — прочный, долговечный, устойчивый к повреждениям — позволяет использовать лодку активно и с большими нагрузками (рыбалка или охота).

Если же говорить о плотности материала, то чем она выше (но обычно не более 10 слоёв), тем прочнее, но тяжелее будет лодка. Какой бывает плотность? От 850 до 1400 г/м2.

Баллоны и клапаны

Баллоны для надувных лодок производятся двумя способами — методами сварки и склейки. При первом варианте получается максимально прочное изделие, выдерживающее большие нагрузки, с повышенной защитой от воды. Чем плохи клееные швы? Если они выполнены добротно, то и на них можно положиться. Однако надо знать, что они могут, к примеру, «потечь» на сильной жаре, если использовался некачественный клей. Так что эксперты рекомендуют при перспективе использования лодки «и в пир, и в мир» выбирать модель с баллонами, изготовленными сварочным методом.

Кроме того, говорят эксперты интернет-магазина, реализующего надувные лодки в Москве (от самых известных мировых брендов лодочной индустрии), важно учитывать и количество баллонов, установленных на судне:

Все лодки имеют не один, а несколько баллонов, разделенных на секции. Это необходимо для обеспечения плавучести в случае случайного повреждения одной из секций. Чем их больше, тем безопаснее для вас, но тогда увеличится время их накачки.

Говоря же о клапанах надувания лодки, специалисты также советуют обращать внимание на качество материала, из которых они изготовлены. Чем он прочнее, тем больше шансов избежать ситуации, когда лодка в самый неподходящий момент вдруг начнёт сдуваться.

Отметим также, что многие современные лодки оснащены так называемыми стравливающими клапанами. Они призваны спускать лодку, если есть угроза её перекачивания. Кроме того, они помогают «выживать» баллонам на солнцепёке, самостоятельно стравливая воздух, когда те буквально распухают. Надо ли говорить, что если есть возможность выбора, то стоит отдать предпочтение лодке, оснащённой такими клапанами?

Жесткое или надувное

Лодки с жёстким дном (а оно может быть фанерным или алюминиевым) на воде устойчивее, стоять в них удобнее, да и они безопаснее в эксплуатации — можно не бояться повредить «пол», случайно уронив что-либо. «Минусы»: в рабочее состояние в одиночку такие лодки приводить сложно, и они тяжелее своих собратьев с мягким дном. Лодки же с надувным дном собираются проще. И этот факт обеспечивает рост их популярности. К их «плюсам» также относят то, что они считаются более скоростными, а также более экономными (за счёт более лёгкого выхода на режим «глиссирования») с точки зрения потребления топлива, когда речь идёт о моторном варианте.

Чем больше, тем лучше?

А вот в этом вопросе не всё однозначно. Так, размер лодки стоит выбирать, отталкиваясь от возможностей, связанных с её сборкой-разборкой и доставкой до водоёма. Чем она больше, тем больше усилий доведётся для этого прилагать.

Но! Чем больше лодка, тем больше её грузоподъёмность (критерий варьируется от 100 кг и выше). Так что, если вы намерены выбираться на рыбалку не в одиночку, а в составе «трое в лодке, не считая собаки», то, разумеется, стоит остановить свой выбор на модели более внушительного размера.

Крепко задуматься специалисты рекомендуют и по поводу аксессуаров. Ассортимент их велик, но далеко не все из них повышают уровень функциональности лодки. Выбирайте дополнительные «навороты», не по принципу «тюнинговать так уж по полной», а исходя из того, чем действительно будете пользоваться.

И, напоследок, ответ на вопрос — «Где покупать надувную лодку?». А он однозначный: за помощью стоит обращаться исключительно в специализированные магазины. Профессиональные консультанты смогут дать дельные советы по выбору как самой «маломерки», исходя из конкретной ситуации, так и аксессуаров к ней. При таком подходе к решению задачи шансов прогадать с покупкой практически нет.