Нагрузка на севастопольских врачей, работающих с «ковидными» пациентами, выросла втрое

На данном этапе отделение анестезиологии и реанимации городской инфекционной больницы работает на пределе возможности.

Если раньше нам поступали по 3-4 человека, сегодня у нас от 9 до 12 больных на один-два поста медицинских сестер. Один тяжёлый больной под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, с протезированием функций внешнего дыхания, подключен к шести приборам учёта, инфузомату, насосу для зондового питания – всё это нужно менять каждые час-полтора. Больного нужно переворачивать, санировать. Если больных больше – нагрузка растёт пропорционально, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего отделением анестезиологии и реанимации городской инфекционной больницы Юрия Жукова.

В реанимационном отделении инфекционной больницы – 38 коек. Благодаря всем действиям, которые были предприняты на начальных этапах, на каждую койку есть кислородная разводка, есть аппараты ИВЛ. На сегодняшний день в реанимации инфекционной больницы находятся восемь человек, четверо из них находятся на ИВЛ, остальные – на респираторной поддержке.

Есть тяжелые больные, которые находятся на кислороде. Это «пограничные» пациенты, которые тоже могут попасть на ИВЛ. Но искусственная вентиляция лёгких – это не панацея, это крайняя мера, которую задействуют, когда человек не может самостоятельно дышать. В 15 процентах случаев всё заканчивается благополучно. Каждый больной, «снятый» с искусственной вентиляции лёгких, — это большая победа. Но в целом, если человек попадает на ИВЛ, это значит, что прогнозы неутешительные: у пациента развивается гипоксия, страдают все внутренние органы, и болезнь может закончиться летальным исходом, — сказал Юрий Жуков.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации напомнил севастопольцам о необходимости соблюдать масочный режим и меры профилактики.

Резкий скачок заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, связан с тем, что все расслабились. К сожалению, масочный режим люди сами для себя решили отменить, появилось много «диссидентов», которые говорят, что коронавируса нет. Если мы все вместе, севастопольцы, не будем предпринимать определённые шаги хотя бы в плане масочного режима, больных будет всё больше, и мы это не остановим, — заключил Юрий Жуков.