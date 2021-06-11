Налоговая служба Севастополя: штраф по результатам проверки можно уменьшить

В Налоговой службе Севастополя отмечают: штраф по результатам налоговой проверки можно уменьшить если у налогоплательщика имеются смягчающие обстоятельства. Перечень смягчающих ответственность обстоятельств регламентирован пунктом 1 статьи 112 Налогового Кодекса Российской Федерации , в их числе:

совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;

совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Перечень смягчающих налоговую ответственность обстоятельств является открытым и неограниченным.

Смягчающие обстоятельства могут быть установлены судом или налоговым органом ( пункт 4 статьи 112 НК РФ ).

В ходе рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выявляет обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения ( подпункт 4 пункта 5 статьи 101 НК РФ, подпункт 4 пункта 7 статьи 101.4 , пункт 4 статьи 112 НК РФ ).

Налогоплательщик вправе подать в налоговый орган ходатайство и самостоятельно заявить о наличии смягчающих обстоятельств, поскольку у налогового органа не всегда имеется такая информация.

Ходатайство налогоплательщик (налоговый агент) может подать лично, через представителя или отправить почтой.

Конкретного срока для подачи ходатайства нет. Но важно подать его заранее до того дня, когда налоговый орган начнет рассматривать акт, в котором зафиксировано нарушение. В крайнем случае можно подать ходатайство прямо во время рассмотрения акта или озвучить устно, но не позже, иначе налоговый орган не сможет его учесть. .

Устное ходатайство вносится в протокол, который ведется при рассмотрении акта. Лучше подавать ходатайство в те же сроки, что и возражения на акт налоговой проверки.

Если нарушение зафиксировано в акте камеральной или выездной проверки — в течение месяца со дня получения акта.

Следует отметить, что форма ходатайства не утверждена. Поэтому такое ходатайство составляется в свободной форме. К ходатайству следует приложить документы (копии), которые подтверждают смягчающие обстоятельства. В ходатайстве рекомендуется указать:

название налоговой инспекции, ее адрес, а также Ф.И.О. ее руководителя (заместителя).

реквизиты: для организаций — название, ИНН, КПП, адрес, телефон; для ИП — Ф.И.О., данные паспорта, ИНН, адрес, телефон;

дату и номер акта налоговой инспекции, в котором зафиксировано нарушение;

кратко информацию о нарушении, за которое налоговый орган привлекает вас к ответственности;

смягчающие обстоятельства, которые должен учесть налоговый орган.

Ссылки на нормы Налогового кодекса РФ, которыми подтверждаются требования:

Заявление заверяется подписью руководителя организации/индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя. Если ходатайство подписано представителем, то необходимо приложить к нему оригинал доверенности на право подписи или ее заверенную копию.