Налоговая служба Севастополя: топ вопросов о налогах и ЕНС рассмотрели на вебинаре

Специалисты УФНС России по г. Севастополю на вебинаре напомнили севастопольским налогоплательщикам о необходимости уплаты имущественных налогов и рассказали о важных механизмах расчетов с бюджетом в условиях применения Единого налогового счета.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина рассказала слушателям о том, что оплату имущественных налогов, указанную в налоговых уведомлениях необходимо произвести не позднее 1 декабря.

Анна Минкинауточнила что, если налоговое уведомление не получено, необходимо обратиться в налоговую службу или МФЦ, либо получить информацию через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

Спикер построила свой доклад в виде ответов на самые популярные вопросы, которые задают севастопольцы. В частности, уточнила случаи, когда налоговое уведомление может не прийти. Сводное налоговое уведомление не направляется, если налогоплательщику предоставлена налоговая льгота или сумма к уплате составляет менее 100 рублей, а также если налог зачтен переплатой. Кроме того, в Севастополе нередки случаи, когда собственность не зарегистрирована в соответствии с российским законодательством, в этом случае уведомление также не поступит. Анна Минкина обратила внимание слушателей, что осуществить государственную регистрацию недвижимости можно, предоставив документы в МФЦ.

Она подчеркнула, что с информацией обо всех аспектах уплаты имущественных налогов можно ознакомиться на Промостраница «Налоговое уведомление 2023 года» .

Заместитель начальника отдела процессного взыскания задолженности Алексей Лапшин напомнил, что с 1 января 2023 года действует новый порядок взыскания налоговой задолженности для организаций и индивидуальных предпринимателей. Он уточнил, что процедура взыскания долга возникает при отрицательном сальдо ЕНС. Спикер подчеркнул, что в первую очередь выставляется требование об уплате задолженности, которое теперь формируется один раз на сумму отрицательного сальдо ЕНС и действует до момента пока сальдо ЕНС не примет положительное значение либо равное нулю. Требование об уплате задолженности поступает в адрес плательщика в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика и по телекоммуникационным каналам связи, а также может быть вручено лично либо заказным письмом.

В случае неисполнения требования в установленный срок налоговый орган принимает решение о взыскании задолженности за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика и одновременно происходит приостановление операций по счетам в банке. При этом поручение в банк на списание денежных средств со счета налогоплательщика формируется на всю сумму отрицательного сальдо ЕНС по состоянию на дату его формирования (без разбивки на виды платежей), независимо от того, на какую сумму ранее направлялось требование.

В ходе вебинара налоговики напомнили, что с 1 января 2024 года завершается переходный период, который позволял осуществлять перевод денежных средств платежными поручениями со статусом «02» на конкретный КБК налога.

Главный государственный налоговый инспектор отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Наталья Волкова уточнила, что в соответствии с пунктом 12 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 №263-ФЗ налоговые органы прекращают прием уведомлений на основании распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных плательщиками в банк со статусом «02». Исключение составляют платежные распоряжения с датой платежного документа до 31 декабря включительно. Она уточнила, что платежи, оплаченные в 2024 году будут учитываться, как и прежде в составе единого налогового платежа, а уведомления представляются только по форме, утверждённой приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@ .

Отправить уведомление удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или личный кабинет налогоплательщика. При этом в случае отправки из личного кабинета индивидуального предпринимателя предусмотрена возможность использования неквалифицированной электронной подписи.

Специалисты Управления уточнили, что вся информация по итогам проведенных вебинаров, в обязательном порядке, размещается в региональном блоке официального сайта ФНС России и в группе «ВКонтакте» с публикацией видеозаписи мероприятия и презентационными материалами.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе