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Налоговик Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром Правительства РФ

Налоговик Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром Правительства РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 15.01.2020

Напомним, сегодня Правительство России в полном составе — во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым — ушло в отставку — здесь. Сразу же после того, как Президент РФ озвучил своё послание Федеральному собранию — здесь.  Ближе к вечеру стала известна и фамилия возможного преемника Дмитрия Медведева.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства. Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, — сообщает Кremlin.ru.

Налоговик Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром Правительства РФ

фото: kremlin.ru

Налоговик Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром Правительства РФ

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