Налоговик Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром Правительства РФ

Напомним, сегодня Правительство России в полном составе — во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым — ушло в отставку — здесь. Сразу же после того, как Президент РФ озвучил своё послание Федеральному собранию — здесь. Ближе к вечеру стала известна и фамилия возможного преемника Дмитрия Медведева.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства. Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, — сообщает Кremlin.ru.

фото: kremlin.ru