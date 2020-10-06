«Нанарушал» на круглую сумму: житель Севастополя оплатил 21 штраф ГИБДД

Житель Севастополя оплатил задолженность по 21 штрафу ГИБДД, узнав о применении принудительных мер со стороны судебных приставов. На общую сумму в 10 500 рублей.

Должник в установленные законом сроки не погасил имеющиеся задолженности, и судебные приставы прибегли к применению мер принудительного исполнения. С целью обеспечения исполнения требований исполнительных документов был наложен арест на банковский счет гражданина П., а также вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его автотранспортных средств. Принятый комплекс мер дал положительные результаты – должник связался с приставом-исполнителем. В ходе разговора должник был предупрежден, что в случае не погашения задолженности в срок для добровольного исполнения, будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от каждого исполнительного производства. А также ему пояснили, что меры судебного пристава будут продолжаться. Чтобы не допустить применения мер принудительного исполнения и оплаты исполнительского сбора должник нашёл необходимую денежную сумму для оплаты всех административных штрафов. 21 исполнительное производство в отношении должника П. окончены фактическим исполнением, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

Управление ФССП России по Севастополю рекомендует гражданам проверять наличие непогашенных долгов посредством доступных сервисов:

«Банк данных исполнительных производств» (https://r92.fssp.gov.ru/iss/ip),

а о штрафах за ПДД в разделе «Проверка штрафов» (https://гибдд.рф/check/fines).

Лицам, обнаружившим информацию о себе в «Банке данных исполнительных производств», необходимо оплатить задолженность. Сделать это можно также посредством вышеуказанного сервиса либо через Госулуги https://www.gosuslugi.ru/ .

В целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения, следует обратиться в отделение судебных приставов по телефону:

Номера телефонов Управления и отделов судебных приставов размещены на сайте УФССП по Севастополю в разделе «Контакты» (http://r92.fssp.gov.ru/2046677/).

При необходимости личного посещения территориального отдела, нужно предварительно записаться на прием посредством сервиса «Запись на личный прием» (https://r92.fssp.gov.ru/fssponline/).