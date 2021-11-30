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Народы России: серия образовательно-просветительских мероприятий

Народы России: серия образовательно-просветительских мероприятий

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 14:45 30.11.2021

В Приволжском федеральном округе на площадке ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (г. Казань) прошла серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Организатором мероприятия выступило АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятие было организовано в рамках проекта.

Целью мероприятий являлось повышение эффективности реализаций мероприятий по формированию гражданской идентичности в образовательном пространстве современного вузовского образования.

В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты.

Всего в мероприятиях приняло участие 212 человек.

Основные форматы работы мероприятий:

1.Открытый урок на тему ««Религиозная, этническая и гражданская идентичность в старообрядческой культуре».
2.Проектная мастерская «Искусство визуализации национально – культурного колорита / своеобразия российской цивилизации».
3.Мастер-класс – презентация серии изданий «Сокровищница Татарстана».
4.Семинар «Глазами иностранных студентов: практики постижения российской культуры».
5.Стратегическая сессия, приуроченная к подготовке Всемирной конференции ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Материалы мероприятий представлены на:

Народы России: серия образовательно-просветительских мероприятий

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