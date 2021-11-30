Народы России: серия образовательно-просветительских мероприятий

В Приволжском федеральном округе на площадке ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (г. Казань) прошла серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Организатором мероприятия выступило АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятие было организовано в рамках проекта.

Целью мероприятий являлось повышение эффективности реализаций мероприятий по формированию гражданской идентичности в образовательном пространстве современного вузовского образования.

В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты.

Всего в мероприятиях приняло участие 212 человек.

Основные форматы работы мероприятий:

1.Открытый урок на тему ««Религиозная, этническая и гражданская идентичность в старообрядческой культуре».

2.Проектная мастерская «Искусство визуализации национально – культурного колорита / своеобразия российской цивилизации».

3.Мастер-класс – презентация серии изданий «Сокровищница Татарстана».

4.Семинар «Глазами иностранных студентов: практики постижения российской культуры».

5.Стратегическая сессия, приуроченная к подготовке Всемирной конференции ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Материалы мероприятий представлены на:

сайте проекта – https://rus.life/#events

официальном youtube-канале – https://www.youtube.com/channel/UCITYhyHc_4YrpcCF1a0r4Lg