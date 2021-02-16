Нарушения режима «повышенной готовности» и коронавирусных ограничений ведут к штрафам

В Крыму, в условиях действующего режима «повышенной готовности» и коронавирусных ограничений Роспотребнадзор привлек к административной ответственности за несоблюдение обязательных требований и противоэпидемических мероприятий 44 хозяйственных субъекта. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.

Всего за период пандемии Роспотребнадзор провёл в Крыму 252 проверки выполнения обязательных требований и соблюдения противоэпидемическиских мероприятий, связанных с недопущением распространения COVID-19. Также проверки проводились комиссиями муниципальных образований.

По результатам проверок судами вынесены решения о приостановлении деятельности 44 хозяйствующих субъектов на срок от 30 до 90 дней, а также приняты решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размерах от 25 000 до 200 000 рублей, — отметили в Росптребндзоре.

К ответственности привлекали не только предприятия.

Составлены 14 административных протоколов за несоблюдение двухнедельного карантина заболевшими COVID-19 и лицами, контактными с больными. Составленные протоколы передали в городские и районные суды для рассмотрения, – уточнили в Роспотребнадзоре.

Немаловажно, что в пунктах пропуска через государственную границу РФ сотрудники Роспотребнадзора также проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Всего на территории Республики Крым и города Севастополя расположено 9 таких пунктов — 3 автомобильных, 5 морских и 1 воздушный.