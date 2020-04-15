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Нарушителям режима «обязательной самоизоляции»
Скриншот: Вести-Севастополь

Нарушителям режима «обязательной самоизоляции» грозят крупные штрафы. По крайней мере, в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:56 15.04.2020

В Нахимовском районном суде Севастополя на текущей неделе начнут рассматривать первые дела, заведенные на людей, которые нарушали режим «обязательной самоизоляции». Как сообщает пресс-служба суда, ответчиками станут трое жителей Севастополя, которые находились вне места своего проживания без уважительных причин. На них заведены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций «.

Рассмотрение материалов дел назначено на 16 и 28 апреля. Нарушителей режима «обязательной самоизоляции» ждут крупные штрафы: до 30 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, по указу врио губернатора Севастополя, жителям и гостям города запрещается покидать места проживания без уважительной причины. Такой причиной может стать поездка на работу (в случае, если есть пропуск), обращение за медицинской помощью, поход в магазин или аптеку, прогулка с домашним животным и вынос мусора.

Нарушителям режима «обязательной самоизоляции» грозят крупные штрафы. По крайней мере, в Севастополе

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