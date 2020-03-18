«Наша Великая Победа» — в Севастополе стартовал патриотический марш-эстафета

Патриотический марш-эстафета «Наша Великая Победа» пройдет в 123 городах-героях и городах воинской славы России и некоторых Республиках бывшего Советского Союза. Стартовал проект и в Севастополе.

Выбор организаторов акции совершенно очевиден. Севастополь легендарный город – в июне 41-го он первым принял нацистские бомбы. История второй героической обороны Севастополя будет воспета в веках. Сегодня наш президент много говорит о том, что мы никому не позволим переписать историю, и какие бы не были разногласия, но все здоровые общественно-политические силы России едины в том, что Великая Победа – наше главное достояние на все времена, наша безусловная ценность, которую мы никому не дадим запятнать. Я уже неоднократно вспоминал очень важные сова маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского, который сказал, что только тот народ, который чтит своих героев может считаться великим. Мы всегда будет великим народом, будем помнить и оберегать память о нашей победе. Поздравляю вас со стартом замечательной патриотической акции «Наша Великая Победа» в Севастополе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио Губернатора Михаила Развожаева.

В рамках акции на площади Нахимова развернули 50-метровую копию знамя Победы. Здесь были выставлены исторические автомобили периода войны, а также автомобили участников акции с символикой Дня Победы.

Перед началом марш-эстафеты Михаил Развожаев сделал первую запись в книге проекта, которая объедет все 123 города-участника акции.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя