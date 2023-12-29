Настоящие подарки – крымским сельчанам. Под Новый год открыты новые ФАП и амбулатория

Под Новый год в селе Вишенное Белогорского района после ремонта открыли врачебную амбулаторию.

Модернизация врачебной амбулатории проводилась в два этапа. На первом этапе выполнен капитальный ремонт здания – заменена кровля, обновлен фасад, произведена внутренняя отделка помещений, заменены инженерные коммуникации, окна и двери. На эти цели было выделено 13,7 млн рублей в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На втором этапе работ за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» проведено благоустройство прилегающей территории – выполнено асфальтирование, установлены сигнализация, освещение, малые архитектурные формы, ограждение. Стоимость благоустройства составила 4,5 млн. рублей, — рассказали в минздраве Крыма.

Кроме того, за счет средств медицинской организации в амбулаторию приобретена новая мебель, компьютерная техника. Медучреждение укомплектовано оборудованием, необходимым для квалифицированного оказания медицинской помощи.

Врачебная амбулатория села Вишенное Белогорского района полностью укомплектована кадрами. Местные жители смогут получить здесь первичную медико-санитарную помощь, пройти первый этап диспансеризации или профосмотр, вакцинацию, получить процедуры на дневном стационаре и т.д. С открытием обновленного здания улучшены условия труда для медицинского персонала, а также доступность медицинской помощи для населения. В селе Вишенное проживает более 2 тысяч человек.

Также в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» завершено строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Новониколаевка Красноперекопского района. Стоимость строительства составила 17,8 млн. рублей.

Новый ФАП подключен ко всем инженерным сетям, оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи, компьютеризирован, укомплектован мебелью. Здесь местные жители могут получить доврачебную медицинскую помощь, пройти первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр, вакцинацию.