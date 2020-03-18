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 Наталье Поклонской – 20 лет (ну два раза по 20, впрочем, какая разница)

Наталье Поклонской – 20 лет (ну два раза по 20, впрочем, какая разница)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 18.03.2020

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма сегодня отмечает круглую дату. Ну кто мог подумать, что Наталье Поклонской… 40 лет. Именинница принимает поздравления и гордится тем, что ее личный праздник совпал с праздником всех крымчан, всей России.

Сегодня над всей Россией встаёт не обычное солнышко, а настоящее — крымское. Оно самое чистое, ласковое и тёплое. Пусть под ним исчезнут все вирусы и санкции! Пусть оно растопит последний снежок. Пусть под ним расцветёт любовь внутри нас, — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Одна жалость – коронавирус внес коррективы и в этот праздник.

Ещё до разгара коронавируса, впервые за 10 лет планировала отпраздновать свой день рождения — хотела всех-всех собрать в Крыму. Я пригласила очень много иностранцев на свой юбилей, и все уже купили билеты (должны были прилететь из Италии, Индии, Турции). Теперь всё отменилось — переносим праздник. Надеюсь, никто не расстроится и не обидится. Всем приношу свои извинения!

Поэтому давайте в этот сложный период будем поддерживать и беречь друг друга! Сейчас не до праздников и веселья. Будем держать оборону от вирусов и бацилл, — отметила Поклонская.

 Наталье Поклонской – 20 лет (ну два раза по 20, впрочем, какая разница)

Фото — со страницы Н.Поклонской в Facebook.

Наталье Поклонской – 20 лет (ну два раза по 20, впрочем, какая разница)

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