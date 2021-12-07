Наталья Массальская: «Агентству недвижимости «Мультидом» — 26 лет. Задача? Не расслабляться!»

7 декабря 2021 года АН «Мультидом» — 26 лет. Не так много частных предприятий в Севастополе, которые могут похвастаться столь внушительным сроком деятельности как Агентство недвижимости «Мультидом». Тем более с учётом того, что родилась компания в бурные 90-ые, в которые многие «бизнесы» приказывали долго жить, едва стартовав. Ещё одна особенность агентства — с момента создания удалось сохранить «костяк» коллектива. Значительное число сотрудников, начав трудиться на предприятии в первые годы его существования, продолжают работать и сегодня.

Что говорят в самом АН «Мультидом» о возрасте своей компании? Как работалось в 26 год жизни, который пришёлся на сложное время, когда коронавирусная пандемия многих подвела к кризису? О людях, ценностях, конкуренции, задачах и планах в вопросах и ответах — бессменный директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

Бриллиантовый, выдержанный, марочный

Все эти эпитеты — фактическая оценка сотрудников АН «Мультидом», которую даёт Наталья Массальская, говоря о коллективе предприятия. О том самом «костяке».

26 лет — взрослая компания. Соответственно, и возрастной состав такой же. Тут действительно много сотрудников, которые были в начале пути. И эти люди до сих пор с нами вместе, с севастопольцами, с клиентами. Вот это дорогого стоит! «Костяк» зрелый, буквально бриллиантовый, выдержанный. Марочный! И это очень эффективные работники. Это люди, которым не надо два раза говорить. Люди, которые сами делают то, что нужно. Причём с душой и горящими глазами! Они здесь работают, потому что хотят. И это даёт конкретные результаты все эти годы, — подчёркивает директор АН «Мультидом».

При этом Наталья Массальская уверена: сохранять коллектив в закрытых рамках при всей его работоспособности в том, что касается кадров, категорически нельзя.

Мы стараемся постоянно обновлять состав, а точнее стоит задача пополнять состав. Принимаем на работу людей. Имеются вакансии для новичков, которые хотели бы тоже здесь работать. Работать! Подчёркиваю… Удержаться здесь непросто, — говорит Наталья Массальская.

Почему? Репутация АН «Мультидом» заставляет держать марку во всём, а каждый сотрудник — представитель компании, создающий это самое реноме. Снижать установленную планку нельзя. Вот и приходится новичкам-риэлторам совершать порой невозможное, чтобы быть «мультидомовцем».

Стабильность — суть «Мультидома». Выражение «Те же на манеже…» — про нас. Недавний случай: приходит клиент, который у нас обслуживался ещё при Украине. Говорит: «Я вас нашёл, вы всё тут же – ура-ура! Папа умер, нужно сделать кое-что». Ещё больше он был рад и, наверное, удивлён, что с ним снова будет работать сотрудник, который вёл его несколько лет назад. АН «Мультидом» — это многолетние связи с людьми. К нам приходят по «сарафанному радио», по рекомендациям от клиентов, с которыми мы работаем 20, 10, 15 лет. Уже дети первых наших клиентов с нами сотрудничают! Родственники по советам близких. Клиенты приходят спустя годы, а офис наш на месте, сотрудники на месте, никуда не делись, также работаем. И вот эта стабильность – она большой плюс, как для нас самих, так и для наших клиентов. Есть претензии, есть задачи – мы решаем. Потому что мы — постоянная величина и отвечаем за свои действия годами работы, — констатирует Наталья Массальская.

Но! В АН «Мультидом» уверены: компания в лидерах рынка недвижимости по одной простой причине — благодаря постоянному движению вперёд.

Стабильность — не повод «зависать» в прошлом веке. Причём, говоря век, имею ввиду не только календарное измерение времени. Сейчас технологии настолько быстро развиваются, что год назад — это уже прошлый век. Потребительские предпочтения меняются, и риэлторские технологии тоже. Программное обеспечение ушло вперёд, и соцсети, и связь. И много чего такого сейчас есть, чего не было ни то что 26 лет назад, а и десять лет назад, семь, пять. Держать тон – чтобы это было и надёжно по старинке, и эффективно с точки зрения дня сегодняшнего, а точнее даже быть впереди на шаг – это основные сейчас задачи для нас, — отмечает Наталья Массальская.

Кроме того, настаивает директор АН «Мультидом» , залог движения ещё и в том, чтобы уметь вовремя «ставить точку» на отживших своё наработках. Из категории таких «утративших значимость»:

рассклейка объявлений о продаже объектов. Говорят, если новичкам она и может быть полезна в наработке клиентской базы, то для риэлторов со стажем — напрасная трата сил и времени.

Говорят, если новичкам она и может быть полезна в наработке клиентской базы, то для риэлторов со стажем — напрасная трата сил и времени. «холодные звонки». Тоже трата времени для специалистов, когда база клиентов уже есть.

Тоже трата времени для специалистов, когда база клиентов уже есть. объявления в печатной прессе.

В общем здесь можно сказать так: все три пункта — потеряли глобальный смысл из-за активного развития интернет-технологий. Упор в работе на те же соцсети даёт гораздо большие результаты. Даже наша газета «Недвижимость Севастополя» – большая такая печатная «доска объявлений» – теперь только в электронном виде осталась. Российская гильдия риэлторов, к слову, постоянно предлагает новые онлайн-площадки. Это и реальность, и будущее. За механизмы, работавшие когда-то очень хорошо, но отжившие себя, точно цепляться не стоит. Инерция — не вариант развития в сфере недвижимости, — констатирует Наталья Массальская.

Трудности? Развитие!

Оценивая прошедший для АН «Мультидом» год работы, директор компании подчёркивает: он был трудным. Однако ситуация, в которой приходилось действовать, дала главное — возможность развиваться. Возникавшие сложности рассматривали, как ступень к совершенствованию своей деятельности.

Мы так делаем все 26 лет работы. Всё — опыт! Даже если сегодня что-то не получилось, то разбираем почему, учимся на ошибках. В следующий раз повторения ситуации не будет, так как поступим по-другому, — отмечает Наталья Массальская. — В результате, мы говорим о достижениях года, а не жалеем о не свершившемся.

А в ряду основных достижений АН «Мультидом» за минувший год:

в филиале АН, расположенном на ул. Т. Шевченко, было открыто и сегодня набирает обороты представительство универсального кредитного онлайн-брокера Banki.shop — здесь подробности .

. разработана программа под строительство в ипотеку малоэтажных жилых объектов.

активно развивается сотрудничество с потребительским кооперативом «Содействие», при котором сделки с материнским капиталом проходят по максимально простому алгоритму.

И ещё: мы постоянно учимся. Те, кто нас знают, скажут, что это наш постоянный образ жизни. Да, не спорю. Но! Я это тоже считаю достижением. Развитие — это достижение, когда уже многое устоялось, ты на одном опыте… как кажется… можешь «вывезти» любую ситуацию. Приятно и то, что обучение часто нам и другим показывает, что «Мультидом» сегодняшний из себя являет «в теории». Достижение такого плана: мы победили в крупнейшем мероприятии для риэлторов «ПЕРЕГОВОРНЫЕ ИГРЫ». Мы — лучшие в Крыму, а этот марафон не местный. Он проходит во всех регионах страны, это определённый профессиональный уровень. Достижение для нас? При всех наших регалиях, думаю, да. И, конечно же, подтверждение нашего экспертного статуса на рынке недвижимости, — говорит директор «АН «Мультидом».

Что касается сложностей 26 года жизни, то в АН «Мультидом» к таковым причисляют моменты:

пандемия. И здесь «мультидомовцы» ведут речь не о том, что сами чего-то не могут, а об объективной реальности, в которой живут большинство последние два года.

Моральное состояние. Многие боятся предпринимать какие-либо активные действия, тем более в таких серьёзных вопросах как недвижимость. Да — мы технологично обходим как компания все «острые углы», но всё равно очень большое количество клиентов «зашорились» и закрылись до лучших времён. Передумали, расхотели, перенесли сделки. Кто-то элементарно прилететь сюда не может — возраст, денег нет, визу не делают. Это «лихорадит» сам процесс сделок, показов и т.д. И даже местные так себя введут — «Нет, ребята, пересижу. Куда я пойду – коронавирус». Не ждут посетителей, которые купят-не купят… Вот эти откладывания суживают, конечно, рынок и продавцов, и покупателей, — поясняет Наталья Массальская.

набор кадров.

Вакансии есть — тех, кто готов вникать в нашу деятельность мало. Многие воспринимают профессию «риэлтор» несерьёзно. Очень устойчивое бытует мнение, что Агентство недвижимости — это лёгкие деньги. По сути — это далеко не так. Потому многие приходят с запросом — «Хочу у вас работать», но не ожидают, что здесь всё и сложно, и не быстро, и с наскока ничего не получается. Результат: с новичками у нас в этом году — проблема, — говорит директор АН «Мультидом» .

Прорыв сегодня, завтра — основа для деятельности

В АН «Мультидом» заявляют: каждый год работы рассматривают, как создание фундамента для дальнейшего развития.

Большой прорыв минувшего года — наконец-то у нас появилось аж два коттеджных посёлка в Крыму в чистом виде! С управляющими компаниями, с инфраструктурой, с однородными соседями, закрытыми территориями, зонами барбекю, клумбами и детским площадками. С первого дня как полуостров стал российским запрос на такого рода объекты был самым популярным. Сейчас мы можем говорить, что и в Крыму такие объекты можно купить. Создание таких проектов — непростая и кропотливая задача. Но уже и стройки идут, и сделки совершаются, — говорит Наталья Массальская.

О коттеджном посёлке под Евпаторией — здесь в подробностях.

Ещё одним прорывом 2021 года директор АН «Мультидом» считает ускорение процессов, связанных с совершением ипотечных сделок.

Суть в том, что некоторые банки отказались от закладной и это дало возможность электронной регистрации права собственности. Не выходя из банка, клиент получает кредит, продавец подписывает договор купли-продажи в электронном виде при помощи электронно-цифровой подписи, которая делается здесь же. Регистрируется право. День-другой и переход права осуществлён. Раньше документация очень долго готовилась.

Что дальше?

Планируют ли сотрудники АН «Мультидом» свою деятельность наперёд? В столь непростое и непредсказуемое время — дело это неблагодарное, скажут скептики. Но в «Мультидоме» таких не было все 26 минувших лет, не будет и на 27 году работу.

А как же? На чётком планировании всё держится. Причём речь идёт как о вполне осязаемых вещах — о составлении финансового плана, к примеру. Так и о моментах, связанных с усовершенствованием работы, которые к реализации этого финансового расчёта и приведут. И — да: у нас есть планы в цифрах — сколько показов и сделок провести, какое количество денег заработать, сколько времени потратить на решение той или иной задачи. Без этого движения вперёд не будет. И опыт тут ни при чём. Многое решает дисциплина, — подчёркивает Наталья Массальская.

Среди главных задач на будущий год в АН «Мультидом» озвучивают и весьма глобальную: Наталья Массальская считает, что давно уже пришла пора конкуренцию по принципу «Все кругом враги» разменять на взаимовыгодное сотрудничество. Во благо клиентов, во благо самих агентств.

Я стимулирую своих сотрудников вести себя с коллегами максимально честно. При этом, конечно, я понимаю, что многие из них — те же новички — не склонны к такому сотрудничеству. Не потому что плохие. Потому что не осознают, что проще так действовать, а не закрываясь друг от друга. Одну тяжёлую сделку провернуть проще в партнёрстве, чем прилагать адовы усилия, но в итоге из-за недостаточности ресурсов, умений, опыта, связей и т.д. завалить её. Мы это знаем, мы это проходим ежедневно с нашими коллегами, с которыми сотрудничаем не один год в рамках тех же Ассоциации риэлторов Севастополя или Российской гильдии риэлторов. Очень хочется верить, что в этом году наш посыл примут все, — озвучивает надежды (и пожелания) на будущее директор АН «Мультидом».

В целом же, говорит Наталья Массальская, у её компании и сотрудников задача одна — и она остаётся неизменной на протяжении всей деятельности «Мультидома» :

Не расслабляться! Говорю я это и сотрудникам, и себе. Говорю каждый год. Работа обязывает быть «на волне». Клиенты же этого от нас ждут. От нашей собранности и решительности зависит многое. Да и… мы в таком ритме живём все наши 26 лет, почему на 27 году жизни должно быть иначе?

О недвижимости в Крыму и в Севастополе больше — здесь.