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Наталья Поклонская намекнула, что может стать послом России на Украине
Фото: ФБ

Наталья Поклонская намекнула, что может стать послом России на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:12 05.01.2020

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя парламентского Комитета по международным делам Наталья Поклонская на своей странице в Facebook прокомментировала необходимость налаживания диалога и дипотношений междй Россией и Украиной.

Прекращение войны в Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами — первоочередная задача.

С одной стороны, это понятно любому здравомыслящему человеку, а с другой — Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь!

Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с «наследием» заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли.

В конце концов дикая орда националистов должна понять, что время шабаша прошло — пора научиться уважать других, пора соблюдать законы и порядок. И, например, за обливание журналистов мочой можно не только получить ответную порцию мести, но и отхватить приличный срок, — отметила Поклнская.

А еще она крепко озадачила многих то ли оговоркой, то ли намеком.

Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений, — написала она о после «в третьем лице» и тут же добавила от «первого лица»: Буду делать всё возможное для нормализации отношений между нашими странами.

На эту ремарку обратили внимание РИА Новости и задали депутату, экс-прокурору Крыма уточняющий вопрос, на который Наталья Поклонская ответила так:

Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму. Наши народы должны жить в мире. Я не отделяю себя от Украины. Для меня родные страны Россия и Украина, и я их люблю.

Напомним, Россия и Украина в 2014 году отозвали своих послов. Дипмиссию в Киеве сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

Наталья Поклонская намекнула, что может стать послом России на Украине

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