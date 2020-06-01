Наталья Поклонская обратилась к президенту Украины с призывом начать переговоры по воде Крыму

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры по возобновлению подачи днепровской воды на полуостров.

Уважаемый Владимир Александрович, Вы не согласны с позицией и ответом крымчан на государственный переворот 2014 года. В цивилизованном мире за политический выбор миллионов людей никто не расстреливает их и не применяет репрессии, поскольку такие методы являются преступными.

Государство-член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части Юго-Восточной Европы.

Напомню, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут своё начало с территории России, где формируется основной объём воды Днепровского бассейна, поступающей в Украину.