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Наталья Поклонская подвела итоги очередного приема граждан в Крым. Проблемы: паспорта и медицина
Фото: ФБ

Наталья Поклонская подвела итоги очередного приема граждан в Крыму. Проблемы: паспорта и медицина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:04 27.01.2020

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела в воскресенье прием граждан в Евпатории. Она отметила общую черту всех обращений:

Каждый раз, встречаясь с людьми на приёмах в Крыму, слышу об одном и том же. У всех разные проблемы, но есть одна «красная линия», объединяющая всех, — простое желание добиться справедливости.

И снова одной из «горячих тем» стало получение гражданства РФ.

По телевизору наши министры говорят, что нет никаких проблем с получением российского гражданства в Крыму. А ко мне постоянно приходят крымчане, которые с 2014 года обивают пороги с протянутой рукой за паспортом — они остаются бесправными людьми.

Вот и в этот раз более 10 человек пожаловались на то, что им не дают российское гражданство по одной причине — не было прописки в паспорте на момент референдума.

У меня вопрос: почему министр об этом не знает? Почему мы разбрасываемся своими людьми? И кого он имел в виду, когда говорил об отсутствии проблем с получением российского гражданства в Крыму? Совершенно точно, что не простых людей. Надеюсь, в скором будущем эта проблема действительно полностью исчезнет. И только тогда словам министров можно будет верить, — написала на своей странице в Facebook Facebook Поклонская.

Ещё одна проблемная тема – медицина в Крыму.

Президенту докладывают о бесплатной медицине в Крыму. Но как быть с качеством такой медицины и её доступностью? Что случилось с крымскими больницами? За одну встречу у меня сразу несколько обращений по факту некачественного оказания медицинской помощи пациентам. Расплата за халатность — смерть человека. И это ещё не всё…

После ужаса утраты близкого человека родственники годами ходят к следователю и прокурору и доказывают, что это преступление, а не случайность. Но и там нельзя добиться справедливости… Элементарной человеческой справедливости, — подытожила Поклонская.

Наталья Поклонская подвела итоги очередного приема граждан в Крыму. Проблемы: паспорта и медицина

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