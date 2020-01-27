Наталья Поклонская подвела итоги очередного приема граждан в Крыму. Проблемы: паспорта и медицина

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела в воскресенье прием граждан в Евпатории. Она отметила общую черту всех обращений:
Каждый раз, встречаясь с людьми на приёмах в Крыму, слышу об одном и том же. У всех разные проблемы, но есть одна «красная линия», объединяющая всех, — простое желание добиться справедливости.
И снова одной из «горячих тем» стало получение гражданства РФ.
По телевизору наши министры говорят, что нет никаких проблем с получением российского гражданства в Крыму. А ко мне постоянно приходят крымчане, которые с 2014 года обивают пороги с протянутой рукой за паспортом — они остаются бесправными людьми.
Вот и в этот раз более 10 человек пожаловались на то, что им не дают российское гражданство по одной причине — не было прописки в паспорте на момент референдума.
У меня вопрос: почему министр об этом не знает? Почему мы разбрасываемся своими людьми? И кого он имел в виду, когда говорил об отсутствии проблем с получением российского гражданства в Крыму? Совершенно точно, что не простых людей. Надеюсь, в скором будущем эта проблема действительно полностью исчезнет. И только тогда словам министров можно будет верить, — написала на своей странице в
Ещё одна проблемная тема – медицина в Крыму.
Президенту докладывают о бесплатной медицине в Крыму. Но как быть с качеством такой медицины и её доступностью? Что случилось с крымскими больницами? За одну встречу у меня сразу несколько обращений по факту некачественного оказания медицинской помощи пациентам. Расплата за халатность — смерть человека. И это ещё не всё…
После ужаса утраты близкого человека родственники годами ходят к следователю и прокурору и доказывают, что это преступление, а не случайность. Но и там нельзя добиться справедливости… Элементарной человеческой справедливости, — подытожила Поклонская.