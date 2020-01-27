Наталья Поклонская подвела итоги очередного приема граждан в Крыму. Проблемы: паспорта и медицина

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела в воскресенье прием граждан в Евпатории. Она отметила общую черту всех обращений:

Каждый раз, встречаясь с людьми на приёмах в Крыму, слышу об одном и том же. У всех разные проблемы, но есть одна «красная линия», объединяющая всех, — простое желание добиться справедливости.

И снова одной из «горячих тем» стало получение гражданства РФ.

По телевизору наши министры говорят, что нет никаких проблем с получением российского гражданства в Крыму. А ко мне постоянно приходят крымчане, которые с 2014 года обивают пороги с протянутой рукой за паспортом — они остаются бесправными людьми.

Вот и в этот раз более 10 человек пожаловались на то, что им не дают российское гражданство по одной причине — не было прописки в паспорте на момент референдума.