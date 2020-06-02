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Наталья Поклонская предложила в вопросе, «чей Крым», использовать мудрость царя Соломона

Наталья Поклонская предложила в вопросе, «чей Крым», использовать мудрость царя Соломона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:59 02.06.2020

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в очередной раз напомнила о жестокой (именно так, не жесткой, а жестокой) позиции Украины по отношению к крымчанам, имея в виду отказ подачи днепровской воды на полуостров. В то же время она увязал эту конкретную проблемы с общим вопросом, «чей Крым».

Политики, журналисты, юристы в Украине и за её пределами уже шестой год спорят по поводу вопроса «Чей Крым?». Ответ очень простой. С мудростью Соломоновой вряд ли кто поспорит. Ситуация с лишением крымчан права на питьевую воду со стороны Украины под нездоровые возгласы «Пейте из луж!» — это же современная интерпретация притчи о двух женщинах-матерях, претендующих на одного ребёнка. Царь Соломон быстро определил, чей ребёнок. Вот и по Крыму вопросов бы у Него не было.

Вряд ли уважающие себя политики (да и просто разумные люди) станут поддерживать глупость и преступные действия международного масштаба по лишению миллионов людей элементарного и человеческого права на воду, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

А еще она привела фразу, сказанную президентом Украины Владимиром Зеленским: «…самая важная ценность, которую мы утрачиваем, — это уважение друг к другу».

Кстати, слышала, что в ООН есть библиотека, и очень востребованной книгой является Книга Премудрости Соломона, — подытожила Поклонская.

Наталья Поклонская предложила в вопросе, «чей Крым», использовать мудрость царя Соломона

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