Наталья Поклонская призвала всех беречь свои желудки и мысли

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сделала интересную запись на своей странице в
Шёл третий день Нового года… Наша бутылка шампанского, открытая 30 декабря 2019 года, так и не допита… Не понимаю, как у некоторых хватает здоровья все праздники пить алкоголь?
А ещё не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу… На экранах одни и те же звёздные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики.
Ох, уж эти каникулы… Берегите свои желудки и мысли, — написала Поклонская.
Добавим: и не только в новогодние каникулы.