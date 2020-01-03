Наталья Поклонская призвала всех беречь свои желудки и мысли

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сделала интересную запись на своей странице в Facebook . Запись не про ЗОЖ, не про ТВ и даже не про Новый год, а просто о жизни, о нас. И чего уж, все по делу.

Шёл третий день Нового года… Наша бутылка шампанского, открытая 30 декабря 2019 года, так и не допита… Не понимаю, как у некоторых хватает здоровья все праздники пить алкоголь?

А ещё не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу… На экранах одни и те же звёздные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики.

Ох, уж эти каникулы… Берегите свои желудки и мысли, — написала Поклонская.