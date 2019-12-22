Наталья Поклонская прокомментировала слухи о «88 политзаключенных в Крыму»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала вымыслом озвученные украинскими правозащитниками данные о политзаключенных в Крыму, сообщает РИА Новости .

Ранее глава правления так называемой Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью украинским СМИ заявила, что в местах лишения свободы на полуострове находится 88 политзаключенных.

По словам Поклонской, в Крыму нет политзаключенных, чего не скажешь об Украине.

К примеру, шестой год незаконно под стражей находятся сотрудники «Беркута», в отличие от разгуливающих на свободе убийц, орудовавших на улицах Киева в 2013 -2014 годах, в Одессе 2 мая 2014 года, в Донбассе все эти годы, — сказала Поклонская.

Она призвала украинских правозащитников, заявляющих о политзаключенных в Крыму, не путать ситуацию со своей страной и начать называть вещи своими именами. Депутат также отметила, что уже шестой год генпрокуратура Украины «демонстрирует поразительную неспособность разобраться и поставить точку в тотальной лжи о событиях 2014 года».