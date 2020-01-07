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Наталья Поклонская прокомментировала срывы рождественских богослужений на Украине
Фото: ФБ

Наталья Поклонская прокомментировала срывы рождественских богослужений на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 13:22 07.01.2020

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская встретила Рождество дома, в Крыму, в окружении самых близких людей. Она побывала на праздничном богослужении, а сегодня прокомментировала ситуацию на Украине – там в православных храмах рождественские службы прошли не везде.

Отметить Рождество в своей церкви удалось не всем. Во время праздничных богослужений раскольники-националисты срывали литургии и захватывали храмы УПЦ в Украине.

На глазах у всего мира в ХХI веке происходят подобные вещи, за которые в древние времена наступило бы суровое наказание, а сегодня — максимум номерок в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований).

По духовным законам эти злодеи, конечно, толкают священнослужителей и прихожан, подвергшихся гонениям, в рай, а себе же обеспечивают дорогу в ад. Но дело не в этом…

Проблема со взбесившимися националистами в Украине уже давно вышла за пределы страны и несёт угрозу для мира и безопасности в целом. Уничтожить рассадник радикалов — задача, с которой вряд ли справятся их же кормильцы. Имею в виду выгодополучателей Майдана — Министра внутренних дел и Генерального прокурора Украины, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

Депутат убеждена в необходимости поднять этот вопрос на всех международных площадках и говорить о наличии угрозы для Европы в случае отсутствия должной реакции от международных структур, созданных для обеспечения соблюдения прав человека, а также поддержания мира и безопасности.

Ну и не помешало бы верующим России и Украины объединить свои силы по защите Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), чтобы в следующий раз (при желании захватить храм) радикалы понимали, что могут получить абсолютно обратный эффект с последствиями — в виде бодрящего пинка в то место, которым они думают (а думают они, конечно же, не головой), — прокомментировала Наталья Поклонская.

Наталья Поклонская прокомментировала срывы рождественских богослужений на Украине

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