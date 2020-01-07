Наталья Поклонская прокомментировала срывы рождественских богослужений на Украине

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская встретила Рождество дома, в Крыму, в окружении самых близких людей. Она побывала на праздничном богослужении, а сегодня прокомментировала ситуацию на Украине – там в православных храмах рождественские службы прошли не везде.

Отметить Рождество в своей церкви удалось не всем. Во время праздничных богослужений раскольники-националисты срывали литургии и захватывали храмы УПЦ в Украине.

На глазах у всего мира в ХХI веке происходят подобные вещи, за которые в древние времена наступило бы суровое наказание, а сегодня — максимум номерок в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований).

По духовным законам эти злодеи, конечно, толкают священнослужителей и прихожан, подвергшихся гонениям, в рай, а себе же обеспечивают дорогу в ад. Но дело не в этом…