Наталья Поклонская проведет очередной прием граждан 24 февраля в Алуште

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская анонсировала очередной прием граждан. Он состоится 24 февраля в Алуште.

24 февраля, с 12 часов дня буду проводить прием граждан по разным вопросам в Алуште по адресу: ул. Владимира Хромых, 18 «Культурно-досуговый центр «Дом творчества «Подмосковье». Предварительная запись на прием осуществляется с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (36560) 2-52-70. В случае возникновения каких-либо проблем с записью обращайтесь к моему помощнику по телефону: +7 (925) 545-30-48, — написала Поклонская на своей странице в Facebook .