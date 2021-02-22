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Наталья Поклонская проведет очередной прием граждан 24 февраля в Алуште
Фото: Facebook

Наталья Поклонская проведет очередной прием граждан 24 февраля в Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 22.02.2021

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская анонсировала очередной прием граждан. Он состоится 24 февраля в Алуште.

24 февраля, с 12 часов дня буду проводить прием граждан по разным вопросам в Алуште по адресу: ул. Владимира Хромых, 18 «Культурно-досуговый центр «Дом творчества «Подмосковье». Предварительная запись на прием осуществляется с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (36560) 2-52-70. В случае возникновения каких-либо проблем с записью обращайтесь к моему помощнику по телефону: +7 (925) 545-30-48, — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

 

Наталья Поклонская проведет очередной прием граждан 24 февраля в Алуште

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