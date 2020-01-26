Наталья Поклонская собирает сведения о «выходках чиновников»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что в стране набирают обороты случаи хамского отношения чиновников к простым людям. По ее словам, именно поведение власть имущих надо публично обсуждать, а не «звездные» скандалы.

Нам пора вводить моральный кодекс для чиновников. Мне приходит слишком много жалоб на госслужащих, которые позволяют себе унижать простого человека. Проработаю со своей командой закон «Об ответственности чиновников за оскорбление народа». Если есть видео, где глава администрации или губернатор ведёт себя неподобающим образом, то наказание — штраф. Или увольнение, если человек не исправился и не понял, где и для кого он работает, — написала Поклонская на своей странице в Facebook .

Депутат также призвала журналистов и блогеров сообщать ей о «выходках чиновников».