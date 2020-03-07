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Наталья Поклонская сообщила о «маленькой победе» в решении «паспортных проблем» в Крыму
Фото: ФБ

Наталья Поклонская сообщила о «маленькой победе» в решении «паспортных проблем» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 21:10 07.03.2020

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о решении «паспортных проблем» в Крыму. По ее словам, в основном эти проблемы никуда не делись. Но иногда удается добиваться справедливости.

Ко мне на приём пришёл парень с ужасающей историей. Ему 20 лет, родился в Узбекистане. Ещё ребёнком переехал в Крым. После референдума отслужил в российской армии. Однако ему не выдавали российский паспорт — якобы нет крымской прописки. Что-что? Мы смогли побороть эту откровенную наглость! Парень услышал в кабинетах МВД эти тяжеловесные, но желанные слова: «Вы отдокументированы». Ну, в переводе на русский: «Получите паспорт и распишитесь вот тут, где галочка».

Это наша победа! Спасибо всем, кто распространял информацию, делился этими записями, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

Впрочем, она констатирует, что ещё сотни людей (в том числе и крымчане) не могут получить документы.

Многие уже приходили ко мне с жалобами. Если вы столкнулись с такой же проблемой — пишите мне. Я не обещаю вам лёгкого решения — это трудный путь. Но, как видите, разобраться с бедой можно. Наши люди должны жить в родной стране как полноценные граждане, а не бесправные «брошенки», — подытожила Поклонская.

Наталья Поклонская сообщила о «маленькой победе» в решении «паспортных проблем» в Крыму

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