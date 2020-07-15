Наталья Поклонская возмущена «платным пляжем» в Сакском районе

Да и санитарное состояние зон отдыха оставляет желать лучшего.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на сообщения местных жителей о том, что на одном из пляжей в Сакском районе берут деньги за доступ к морю. Проверила лично, возмутилась, ужаснулась санитарным состоянием здешних «зон отдыха».

Как и обещала, рассказала Главе Республики Крым Сергею Аксёнову о ситуации с ограждением и взиманием платы за проход на территорию пляжа в Ореховском сельском совете Сакского района. Также подготовила все запросы прокурору Крыма для организации проверок готовности, безопасности и доступности пляжей. Обещаю, что в свободное время буду лично наведываться на крымские пляжи с аналогичным визитом. И такие смешные отговорки, что «сторож сам установил шлагбаум и берёт деньги за проход к морю» (как в Сакском районе), не принимаются. А руководителям прибрежных районов и городов рекомендую осмотреть пляжи и честно ответить самим себе: вы бы отдыхали на этих пляжах? – написала Поклонская на своей странице в Facebook .

История проиллюстрирована телесюжетом.

Тем временем, на странице Поклонской появились жалобы и на другие пляжи. Вот некоторые:

Не только в Орехово плату необоснованно берут! В пос.Рыбачье вообще одурели – 500 рублей берут! 300 — за парковку и ещё 200 — за то, чтобы поставить палатку… Чек при этом не дают! И самое интересное, что даже не удосужились поставить мусорные контейнеры. В Рыбачьем, если вы помните, машину поставить негде возле поселкового пляжа, поэтому хитроумные предприимчивые местные просто поставили шлагбаум и сдирают деньги даже с крымчан. Зря старались. Шлагбаумы (в Сакском районе – ред.) стоят и сейчас Вчера в Никите шлагбаум сняли, сегодня опять поставили. Ничего хорошего в Крыму нет. Сервис совковый, цены высокие. Сервисы такси не работают, банкоматов нет (Сбербанка и других «материковых» банков – ред.), роуминг…

Там еще и про «наглых», «хамовитых» крымчан было. И еще много чего… Все цитировать не будем. Но с доступом к пляжам – надо разбираться 100%.