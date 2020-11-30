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Наталья Поклонская заинтересовалась «странными» госзакупками в Крыму
Фото: страница Н.Поклонской в Facebook

Наталья Поклонская заинтересовалась «странными» госзакупками в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 30.11.2020

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская запустила в соцсетях проект #КомандаПоклонской.

Если вы столкнулись с проявлениями несправедливости, выкладывайте фото в любую социальную сеть, оставляя под ним хештег #КомандаПоклонской. Или: заполните Google-форму по ссылке ниже, указав свою проблему: https://forms.gle/3B94yv1mLrkrHCtTA. По всем фактам нарушения закона в отношении простых людей мной будут организованы проверки с требованием о восстановлении прав. Я/Мы вместе, — отметила Поклонская.

Обращений и жалоб, попыток восстановить справедливость, наказать коррупционеров – уже сотни. Кое-что, кажется, подтверждается… Поклонскую, в частности,  весьма заинтересовали «странные» госзакупки в Крыму.

Система государственных закупок прозрачна и понятна многим: всё на виду — на одном портале (zakupki.gov.ru). Но есть и исключения — подозрительные закупки, которые не оставляют людей равнодушными. Сегодня, в рамках проекта #КомандаПоклонской, ко мне обратилась группа граждан, которая была крайне возмущена закупкой за 6 миллионов 50 тысяч рублей автомобиля Mercedes-Benz V220 d L AMG Line+ 4Matic FL для нужд ГУП РК «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия».

Возникает вопрос: зачем им понадобился этот автомобиль? А учитывая, что его стоимость на 850 тысяч рублей выше, чем у официального дилера, — это повод для проверки.

Кстати, заявка на данную закупку была всего одна, да и покупатель путался в начальной цене контракта. В одном документе цена составляет 1 миллион 50 тысяч, а в другом — уже 6 миллионов 50 тысяч.

Надеюсь, прокуратура и федеральная антимонопольная служба, куда я обратилась с депутатским запросом, расставят все точки над «i», оценив законность и целесообразность указанной закупки, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

И правда, зачем ялтинскому санаторию роскошный минивэн V-класса еще и с «полным фаршем»? Загадка…

Наталья Поклонская заинтересовалась «странными» госзакупками в Крыму

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