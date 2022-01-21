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Наталья Поклонская перейдет на работу в Россотрудничесво? Если «будет полезна стране»
Фото: страница Н.Поклонской в Facebook

Наталья Поклонская перейдет на работу в Россотрудничесво? Если «будет полезна стране»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 21.01.2022

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы прошлого созыва, несостоявшийся посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил источник РИА Новости.

Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается, — заявил он.

Сама Поклонская прокомментировала эту информацию неоднозначно, отметив, что пока рано говорить о ее дальнейшем трудоустройстве.

Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству, – сказала Наталья Поклонская.

От других комментариев она отказалась.

В октябре президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Интересно, что Поклонская прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе. Но карьера посла пока не сложилась по «личным обстоятельствам».

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