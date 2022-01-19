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Наталья Поклонская пояснила, почему не будет работать послом в Кабо-Верде
Фото со страницы в Facebook Н.Поклонской

Наталья Поклонская пояснила, почему не будет работать послом в Кабо-Верде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:24 19.01.2022

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская подтвердила информацию о том, что не станет послом России в Кабо-Верде. По ее словам, это связано с «личными обстоятельствами»

Нет, не планирую, — ответила она ТАСС на вопрос об отъезде в Кабо-Верде. — Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства… Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству.

Поклонская также прокомментировала информацию, распространяемую в анонимных Telegram-каналах, о том, что после назначения на дипломатическую должность она получила какие-то привилегии.

Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего «необоснованного» пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны, не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке, — сказала она.

Отметим, что по словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, кандидатуры на замену Поклонской в должности посла России в Кабо-Верде пока не согласовывались с Кремлем.

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