Научные работники, ученые и педагоги – «золотой фонд» Крыма

В Госсовете Крыма прошла церемония вручения премий, грантов, наград, приуроченных ко Дню российской науки. Лучших крымских студентов и молодых ученых с заслуженными наградами поздравили спикер парламента Республики Владимир Константинов, его первый заместитель Ефим Фикс, заместители Алла Пономаренко и Владимир Бобков, глава Комитета по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию Александр Шувалов.

В своем выступлении Владимир Константинов назвал День российской науки «праздником для всех, кто занимается развитием приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований, наращиванием технологического потенциала страны».

Наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития экономики, медицины, образования, социальной сферы. Поэтому от достижений ученых напрямую зависит не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни, и здоровье миллионов людей. Россия внесла важный вклад в мировую науку: стала первой страной в мире, где было разработано учение о биосфере, запущен первый искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция, разработана вакцина от коронавируса «Спутник V», — напомнил Владимир Константинов.

Глава Госсовета РК добавил, что среди приоритетных направлений российской науки остаются искусственный интеллект, генетика, новые материалы, источники энергии, цифровые технологии. По его словам, крымская наука также не стоит на месте и способствует развитию общероссийской научно-исследовательской и изобретательской деятельности. В качестве примера Владимир Константинов привел разработки крымских ученых по созданию собственной вакцины от коронавирусной инфекции, которую можно будет применять не только посредством инъекций, но и вдыхая.

Сегодня в научно-техническом секторе Республики Крым занято более двух тысяч наших земляков, в том числе 107 докторов наук, 304 кандидата наук, 122 молодых ученых. Без преувеличения можно сказать, что это «золотой фонд» региона, залог его устойчивого развития. В современном мире успехи в экономике и социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса, динамичного внедрения новейших технологий. Поэтому среди безусловных приоритетов крымского парламента – поддержка перспективных исследований и талантливой молодежи, поощрение педагогов и наставников молодежи за их личный вклад в развитие науки и образования, — сказал Владимир Константинов, пожелав всем ученым новых открытий, творческих и научных достижений.

Гранты Государственного Совета Республики Крым в 2021 году в размере 111 тысяч рублей каждый для проведения исследований получили 10 молодых ученых, а 10 премий крымского парламента за научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики в размере 38 тысяч рублей каждая — студенты образовательных организаций высшего образования.

За значительный личный вклад в развитие науки и образования в Республике Крым, подготовку квалифицированных кадров, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем российской науки Владимир Константинов также вручил свидетельства о присвоении почетных званий «Заслуженный юрист Республики Крым» декану юридического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, кандидату юридических наук Олегу Сонину и «Заслуженный работник образования Республики Крым» — преподавателю кафедры общеобразовательных дисциплин, начальнику отдела организации воспитательной работы Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Александру Хоменко.

Кроме того, глава крымского парламента вручил Благодарности Председателя Государственного Совета Республики Крым за высокие достижения в научной деятельности педагогам и студентам высших учебных заведений республики.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.