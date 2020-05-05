Навстречу масочному режиму в Крыму

С 12 мая в Крыму собираются вводить обязательный масочный режим. Сегодня глава Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил о том, что в аптечной сети Республики в реализации и на складах более 450 тысяч защитных масок. Цена: от 24 рублей до 40 рублей за штуку.
Имеется запас антисептических и дезинфицирующих средств в общем количестве более 170 тысяч упаковок, стоимостью от 13 рублей до 1125 рублей в зависимости от объёма и дозировки, — дополнил Юрий Гоцанюк.
Вводя масочный режим, местные власти пока не рассматривают варианты бесплатной раздачи медицинских одноразовых масок (на входах в супермаркеты, общественный транспорт, рынки и т.д.).
Не рассматривается и официальное
Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Сторонники «масочного режима» могут парировать: человек может и не знать, что болен коронавирусом, поэтому надо носить всем. Подход логичный. Так же можно искоренить взяточничество – посадить всех (мы же не знаем, кто взяточник, а кто может взять/дать взятку, а раз никого не останется, то и с взятками вопрос решен). Ух, сколько больших и важных, а главное нужных и полезных дел можно наворотить с таким подходом.
Мы критикуем? Да ни одним словцом. Просто проверили позицию Всемирной организации здравоохранения. Как уверяет издание
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