Навстречу юбилею МДЦ «Артек»

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия МДЦ «Артек». Оно состоялось во дворце «Суук-Су» в рамках восьмой международной смены «Артек собирает друзей».

В мероприятии приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по просвещению Ольга Казакова, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, заместитель Министра культуры РФ Андрей Малышев, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, директор ФГБОУ «МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Вице-премьер напомнил, что 16 июня 2025 года Международный детский центр вместе со всей страной отметит свой 100-летний юбилей.

В 2022 году Президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании 100-летия «Артека». Крайне важно сделать так, чтобы юбилей остался в истории как радостная и знаменательная эпоха. Решение отметить это событие на государственном уровне подчеркивает его роль в образовании и воспитании, подтверждая его значимость для страны. На прошлом заседании оргкомитета был утвержден план основных мероприятий, посвященных юбилейной дате. За год проделана большая работа, но подготовка к празднованию только набирает обороты, – отметил Вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия МДЦ «Артек» Дмитрий Чернышенко.

Он также поддержал инициативу Министра просвещения Сергея Кравцова объявить 2025 г. Годом детского отдыха в системе образования. При этом он призвал учесть и развитие молодежного отдыха.

В свою очередь глава Минпросвещения рассказал, что часть пунктов, запланированных в рамках празднования 100-летнего юбилея детского центра, уже выполнены. «Артек» был презентован на Международной выставке-форуме «Россия» и Всемирном фестивале молодежи. Ведется активная подготовка юбилейных мероприятий.

На протяжении многих лет важным атрибутом каждого артековца является его форма, и специально к юбилею был обновлен ее дизайн. В основу нового фирменного стиля центра легла цифра 100, отражающая эту значимую дату. Также принято решение провести в следующем году занятие «Разговоры о важном», посвященное 100-летию «Артека». Оно пройдет во всех школах с 1-го по 11-й класс, – сообщил Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что в рамках юбилейных мероприятий важно транслировать уникальный опыт центра на всю систему детского отдыха.

Сергей Кравцов отметил, что к празднованию юбилея «Артека» планируется завершить строительство лагеря «Солнечный». Помимо этого, продолжается подготовка к восстановлению памятника В.И. Ленину на территории центра, заключен контракт на разработку соответсвующей проектной документации.

«Артек» – самый известный детский лагерь в мире, наше национальное достояние. Его столетие – знаковый юбилей, который важен не только для Крыма, но и для всей страны. Мы отпразднуем это событие на должном уровне. В нашем регионе разработан план, который предполагает проведение ряда образовательных, просветительских, культурных мероприятий по всей республике. Благодарю Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко, Министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова, федеральный центр за большое внимание к «Артеку», за создание новых возможностей для учебы, творчества и физического развития подрастающего поколения. Желаю всем новых успехов! – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксёнов.

Благодаря принятой в 2015 году Программе развития «Артека» началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы Международного детского центра. К 2020 году были осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, 4 концертных площадок вместимостью более 5 тыс. человек, 9 столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время завершается реализация второго этапа Программы на 2021–2025 годы, в рамках которой продолжается масштабное строительство и обновление материально-технической базы центра. Стратегическая цель Программы развития – к 100-летнему юбилею превратить «Артек» в ведущий международный центр детского образовательного отдыха.

В ноябре 2022 года, когда Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о подготовке к празднованию 100-летнего юбилея, началась большая совместная работа. Федеральный план включает целый спектр событий, мероприятий: разработана концепция международного кинофестиваля «Пусть всегда будет солнце», запланировано проведение фотовыставок в Совете Федерации и Государственной Думе, развивается международное сотрудничество. За рубежом также пройдут события, посвященные юбилею «Артека». Кроме этого, разработана концепция Программы развития детского центра на 2026-2030 годы, – сказал Константин Федоренко.

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев рассказал о личном опыте пребывания в «Артеке» и отметил важность создания условий для объединения и общения всех, кто отдыхал в Международном детском центре.

Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос по созданию единой цифровой базы всех артековцев. Отдельное внимание зампред Правительства уделил соблюдению сроков строительства объектов, создающихся к юбилею.

Вице-премьер оценил ход строительства новых зданий «Артека», в том числе Центра инновационных образовательных технологий комплекса, жилых корпусов, а также объектов, нуждающихся в реконструкции и пострадавших из-за воздействия стихий.

В завершение осмотра в присутствии Дмитрия Чернышенко была подписана дорожная карта, фиксирующая обязательства ответственных лиц сдать объекты в эксплуатацию в установленные сроки.

Представители Минстроя России, Минпросвещения, ФГБОУ «МДЦ «Артек», ППК «Единый заказчик» и генерального подрядчика ООО ГК «Трансстройинвест» подписали план-график производства работ на объектах капитального строительства и реконструкции Международного детского центра «Артек». Одним из участников подписания стал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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