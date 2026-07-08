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Назначен новый заместитель управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе. Кто?
на фото: Михаил Петров, источник - пресс-служба Сбербанка

Назначен новый заместитель управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе. Кто?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:06 08.07.2026

Михаил Петров назначен на должность заместителя управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе. Он будет курировать направление «Розничные клиенты и сеть продаж».

Карьеру в Сбербанке Михаил начал в 2012 году на позиции специалиста по прямым продажам в г. Сочи, где в дальнейшем вырос до руководителя одного из офисов. Весной 2023 года он присоединился к команде отделения Сбербанка на крымском полуострове и принимал участие в открытии первых офисов уже в качестве руководителя группы ВСП. Последние 2,5 года возглавлял управление прямых продаж, где вместе с командой достиг значимых результатов в привлечении розничных клиентов и продвижении продуктов банка в регионе.

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Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

За время работы в Сбере Михаил зарекомендовал себя как эффективный руководитель, который способен решать нестандартные задачи и достигать высоких показателей. Результаты его работы неоднократно были отмечены руководством банка, и я уверен, что на новой должности Михаил также добьется больших успехов. Его приоритетными задачами станут реализация стратегии развития розничного блока в регионе и обеспечение высокого уровня клиентского сервиса.

Михаил имеет высшее образование по специальности «Налоги и налогообложение». Его профессиональные заслуги отмечены различными корпоративными наградами за достижение высоких показателей в работе.

источник: пресс-служба СБЕР

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