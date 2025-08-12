Прямо сейчас:
Не дай мошенникам себя обмануть: стартовала информационная кампания «Клади трубку!» Севастополь участвует

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:41 12.08.2025

Севастополь присоединился к масштабной информационной кампании «Клади трубку». Её цель — рассказать о распространенных уловках телефонных мошенников и научить горожан избегать их.

Севастопольцам напоминают, что самый действенный способ противостоять злоумышленникам — игнорировать звонки с подозрительных номеров.

Сразу кладите трубку, если при звонке:

  • просят назвать данные банковской карты
  • требуют сообщить код из смс
  • настаивают на переводе денег на «безопасный счёт»
  • предлагают перейти по ссылке
  • пугают взломом Госуслуг
Просветительский проект проводится совместно ЦБ России, МВД РФ и Генпрокуратурой РФ.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

