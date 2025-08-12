Не дай мошенникам себя обмануть: стартовала информационная кампания «Клади трубку!» Севастополь участвует

Севастополь присоединился к масштабной информационной кампании «Клади трубку». Её цель — рассказать о распространенных уловках телефонных мошенников и научить горожан избегать их.
Севастопольцам напоминают, что самый действенный способ противостоять злоумышленникам — игнорировать звонки с подозрительных номеров.
Сразу кладите трубку, если при звонке:
- просят назвать данные банковской карты
- требуют сообщить код из смс
- настаивают на переводе денег на «безопасный счёт»
- предлагают перейти по ссылке
- пугают взломом Госуслуг
Просветительский проект проводится совместно ЦБ России, МВД РФ и Генпрокуратурой РФ.
источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России
