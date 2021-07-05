Не на всех пляжах Севастополя можно купаться. На каких нельзя?

Территориальный отдел по Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю информирует: В акватории пляжей «Городской» и «Мраморный» были проведены повторные мониторинговые исследования качества морской воды.
В ходе проверки специалисты снова зафиксировали отклонения в пробах по микробиологическим показателям. Это может способствовать усилению распространения кишечной инфекции. В связи с результатами исследований ограничения о запрещении купания в акватории пляжей «Городской» и «Мраморный» продолжают действовать.
Роспотребнадзор обращается к гражданам о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении мест купания. Берегите здоровье своё и своих близких.
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