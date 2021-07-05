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Не на всех пляжах Севастополя можно купаться. На каких нельзя?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Не на всех пляжах Севастополя можно купаться. На каких нельзя?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:08 05.07.2021

Территориальный отдел по Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю информирует: В акватории пляжей «Городской» и «Мраморный» были проведены повторные мониторинговые исследования качества морской воды.

В ходе проверки специалисты снова зафиксировали отклонения в пробах по микробиологическим показателям. Это может способствовать усилению распространения кишечной инфекции. В связи с результатами исследований ограничения о запрещении купания в акватории пляжей «Городской» и «Мраморный» продолжают действовать. 

Роспотребнадзор обращается к гражданам о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении мест купания. Берегите здоровье своё и своих близких.

Не на всех пляжах Севастополя можно купаться. На каких нельзя?

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