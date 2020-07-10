Не проходите мимо! Наружная реклама — не роскошь, а всего лишь путь к известности

И это без преувеличения так! По статистике, значительную часть своих клиентов, покупателей, гостей, зрителей и т.д. (нужное подчеркнуть) заведения, предоставляющее те или иные услуги или реализующие товары, привлекают вовсе не через Интернет, радио, ТВ и тому подобные средства массовой информации. Большинство из нас склонны «цепляться» за то, мимо чего мы проходим или проезжаем в конкретный момент. И чем ярче и необычнее объект, бросившийся нам в глаза, тем больше вероятность — мы заинтересуемся и уделим ему повышенное внимание. Именно поэтому специалисты считают наружную рекламу тем самым двигателем, без которого невозможно продвижение бизнесинтересов, если они ориентированы на аудиторию в оффлайне, когда события чаще всего разворачиваются по принципу «шёл мимо-увидел-зашёл-приобрёл».
Между тем, не всё так просто. Сегодня наружная реклама — это уже не просто вывески над входом в магазин или в офис. Это разнообразные форматы, виды и формы, от относительно дешёвых до супердорогих, с использованием инновационных технологий и без таковых… И — да: наружная реклама, если, конечно, поставлена задача получить максимальный результат, — дело профессионалов. Причём эксперты за помощью рекомендуют обращаться в компании так называемого полного цикла — https://universal-yug.ru/naruzhnaya-reklama/. В первую очередь потому, что «наружка» эффективно работает только тогда, когда все ключевые моменты просчитаны до мелочей и сведены воедино: от того, какой формат рекламы будет уместен в конкретном случае, до того — буквально… под каким углом должны быть расположены буквы, и каким образом логотип компании будет действовать на потенциальных клиентов в том или ином цвете.
Наиболее эффективные виды наружной рекламы
Творческий гений долго на месте задерживаться не любит, а потому с каждым днём рекламная индустрия наращивает обороты, придумывая всё новые способы привлечь клиентов к продавцам услуг или товаров. Однако существуют «вечные темы», которые эффективно работают практически в любых условиях. А именно:
- Неоновые, светодиодные и стандартные вывески. Предсказуемо? А без них во все времена никуда. Именно эти конструкции, являясь «лицом компаний» определяют их присутствие здесь и сейчас. И специалисты рекомендуют к их разработке и созданию подходить максимально серьёзно, ведь в 95% случаев из ста от вывески зависит, насколько предприятие будет отличимо от себе подобных, а также узнаваемо, если речь идёт о сети.
- Билборды – это рекламные баннеры, установленные на специальных металлических конструкциях. Билбордов довольно много и в населенных пунктах, и на автодорогах страны вне городов. Плюс билборда в том, что он может обратить на себя внимание из—за внушительных размеров. Кроме этого, рекламодатель может поменять баннер в любое время — стоит он относительно недорого.
- Рекламная растяжка вдоль автодорог – рекламное средство, которое не является суперэффективным, но определенный посыл с ее помощью потребителю передать можно.
- Объёмные буквы. Идеальный вариант, если такие конструкции будут с подсветкой.
- Светодиодные видео—панели дают возможность показывать людям небольшие рекламные ролики. Такая реклама является яркой, заметной в любое время суток. Если раньше такие панели были довольно дорогими и недоступными для многих рекламодателей, то сейчас они стали довольно доступны.
- Реклама на троллейбусах, автобусах, трамваях и на другом общественном транспорте используется в более или менее крупных населенных пунктах. Важно то, что рекламное объявление не будет зафиксировано на одном месте. По всему маршруту следования ваша реклама будет видна людям, что увеличивает ее эффективность. Если говорить о минусах рекламы на транспорте, то здесь нельзя не отметить слишком небольшой промежуток времени, за который потенциальный клиент сможет увидеть объявление. Отдельный вопрос — корпоративный транспорт. Здесь наружная реклама (брендирование авто) прямо показана.
- Информационные стенды используются рекламодателями для того, чтобы донести до клиентов важную информацию. Они могут иметь разный вид, разный размер. Некоторые информационные стенды являются подсвечиваемыми, а другие – работают только в дневное время суток.
Какой вид «наружки» выбрать? Всё зависит от предполагаемых результатов, а также от целевой аудитории, на которую рассчитана рекламная кампания.
Как «просчитать» эти моменты? Велосипед придумывать точно не нужно — мастера, создающие наружную рекламу, владеют этой наукой «от» и «до». А в создании имиджа компании к специалистам есть смысл обращаться на все 100% — самодеятельность в данном случае может дорого обойтись. Да и взгляд со стороны в деле продвижения бренда, как показывает практика, весьма полезен.
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