Не проходите мимо! Наружная реклама — не роскошь, а всего лишь путь к известности

И это без преувеличения так! По статистике, значительную часть своих клиентов, покупателей, гостей, зрителей и т.д. (нужное подчеркнуть) заведения, предоставляющее те или иные услуги или реализующие товары, привлекают вовсе не через Интернет, радио, ТВ и тому подобные средства массовой информации. Большинство из нас склонны «цепляться» за то, мимо чего мы проходим или проезжаем в конкретный момент. И чем ярче и необычнее объект, бросившийся нам в глаза, тем больше вероятность — мы заинтересуемся и уделим ему повышенное внимание. Именно поэтому специалисты считают наружную рекламу тем самым двигателем, без которого невозможно продвижение бизнесинтересов, если они ориентированы на аудиторию в оффлайне, когда события чаще всего разворачиваются по принципу «шёл мимо-увидел-зашёл-приобрёл».

Между тем, не всё так просто. Сегодня наружная реклама — это уже не просто вывески над входом в магазин или в офис. Это разнообразные форматы, виды и формы, от относительно дешёвых до супердорогих, с использованием инновационных технологий и без таковых… И — да: наружная реклама, если, конечно, поставлена задача получить максимальный результат, — дело профессионалов. Причём эксперты за помощью рекомендуют обращаться в компании так называемого полного цикла — https://universal-yug.ru/naruzhnaya-reklama/. В первую очередь потому, что «наружка» эффективно работает только тогда, когда все ключевые моменты просчитаны до мелочей и сведены воедино: от того, какой формат рекламы будет уместен в конкретном случае, до того — буквально… под каким углом должны быть расположены буквы, и каким образом логотип компании будет действовать на потенциальных клиентов в том или ином цвете.

Наиболее эффективные виды наружной рекламы

Творческий гений долго на месте задерживаться не любит, а потому с каждым днём рекламная индустрия наращивает обороты, придумывая всё новые способы привлечь клиентов к продавцам услуг или товаров. Однако существуют «вечные темы», которые эффективно работают практически в любых условиях. А именно:

Неоновые , светодиодные и стандартные вывески . Предсказуемо? А без них во все времена никуда. Именно эти конструкции, являясь «лицом компаний» определяют их присутствие здесь и сейчас. И специалисты рекомендуют к их разработке и созданию подходить максимально серьёзно, ведь в 95% случаев из ста от вывески зависит, насколько предприятие будет отличимо от себе подобных, а также узнаваемо, если речь идёт о сети.

Билборды – это рекламные баннеры , установленные на специальных металлических конструкциях . Билбордов довольно много и в населенных пунктах , и на автодорогах страны вне городов . Плюс билборда в том , что он может обратить на себя внимание из — за внушительных размеров . Кроме этого , рекламодатель может поменять баннер в любое время — стоит он относительно недорого .

– , . , . , — . , — он . Рекламная растяжка вдоль автодорог – рекламное средство , которое не является суперэффективным , но определенный посыл с ее помощью потребителю передать можно .

– , , . Объёмные буквы. Идеальный вариант, если такие конструкции будут с подсветкой.

Светодиодные видео — панели дают возможность показывать людям небольшие рекламные ролики . Такая реклама является яркой , заметной в любое время суток . Если раньше такие панели были довольно дорогими и недоступными для многих рекламодателей , то сейчас они стали довольно доступны .

— . , . , . Реклама на троллейбусах , автобусах , трамваях и на другом общественном транспорте используется в более или менее крупных населенных пунктах . Важно то , что рекламное объявление не будет зафиксировано на одном месте . По всему маршруту следования ваша реклама будет видна людям , что увеличивает ее эффективность . Если говорить о минусах рекламы на транспорте , то здесь нельзя не отметить слишком небольшой промежуток времени , за который потенциальный клиент сможет увидеть объявление . Отдельный вопрос — корпоративный транспорт. Здесь наружная реклама (брендирование авто) прямо показана.

Информационные стенды используются рекламодателями для того , чтобы донести до клиентов важную информацию . Они могут иметь разный вид , разный размер . Некоторые информационные стенды являются подсвечиваемыми , а другие – работают только в дневное время суток .

Какой вид «наружки» выбрать? Всё зависит от предполагаемых результатов, а также от целевой аудитории, на которую рассчитана рекламная кампания.

Как «просчитать» эти моменты? Велосипед придумывать точно не нужно — мастера, создающие наружную рекламу, владеют этой наукой «от» и «до». А в создании имиджа компании к специалистам есть смысл обращаться на все 100% — самодеятельность в данном случае может дорого обойтись. Да и взгляд со стороны в деле продвижения бренда, как показывает практика, весьма полезен.