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Не расчищенными от снега и льда улицами, дворами, тротуарами Севастополя занялась прокуратура

Не расчищенными от снега и льда улицами, дворами, тротуарами Севастополя занялась прокуратура

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:26 24.12.2021

Нет, прокуроры не убирают снег и лед лопатами. Они пристально изучают деятельность, а точнее бездеятельность коммунальных служб Севастополя в непогоду. В частности, управляющих компаний.

Прокуратурой города в связи с неблагоприятными погодными условиями в 20 числах декабря текущего года особое внимание уделено деятельности коммунальных служб, активизирован надзор в данной сфере. Проверкой содержания придомовых территорий многоквартирных домов установлено, что 11 управляющими организациями не обеспечено их надлежащее содержание и очистка от снега и наледи, — сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Подчеркивается, что аналогичные нарушения допущены администрациями муниципальных образований и транспортными предприятиями по содержанию вверенной территории.

По результатам проверочных мероприятий прокуратурой города внесены 16 представлений. Шесть должностных лиц управляющих организаций предостережены об административной ответственности в случае несвоевременной уборки наледи. В настоящее время организованы проверки объектов социальной инфраструктуры Севастополя.

Не расчищенными от снега и льда улицами, дворами, тротуарами Севастополя занялась прокуратура

Не расчищенными от снега и льда улицами, дворами, тротуарами Севастополя занялась прокуратура

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