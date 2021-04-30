Не самая приятная новость для тех, кто собрался на маёвки: в Крыму – запрет на посещение лесов

Ограничения введены сроком на 21 календарный день.

С 30 апреля на 21 день в Крыму ограничено посещение лесов. Основание — приказ министерства экологии и природных ресурсов РК (с ним можно ознакомиться по ссылке ). Отметим, что в этом же документе представлен достаточно широкий перечень мест отдыха для граждан, которые разрешено использовать (посещать) в период введенного режима ограничений пребывания в лесах.

Лесопожарными формированиями и инспекторскими группами лесной охраны усилено патрулирование и осмотр территории лесного фонда на предмет выявления пожаров. С целью предупреждения возгораний лесной охраной проводится комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах, — сообщили в минприроды РК.

В свою очередь, МЧС РК также напоминает также о том, что на территории Республики Крым введен особый противопожарный режим.