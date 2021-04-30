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Не самая приятная новость для тех, кто собрался на маёвки: в Крыму – запрет на посещение лесов

Не самая приятная новость для тех, кто собрался на маёвки: в Крыму – запрет на посещение лесов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 30.04.2021

Ограничения введены сроком на 21 календарный день.

С 30 апреля на 21 день в Крыму ограничено посещение лесов. Основание — приказ министерства экологии и природных ресурсов РК (с ним можно ознакомиться по ссылке). Отметим, что в этом же документе представлен достаточно широкий перечень мест отдыха для  граждан, которые  разрешено использовать (посещать) в период введенного режима ограничений  пребывания в лесах.

Лесопожарными формированиями и инспекторскими группами лесной охраны усилено патрулирование и осмотр территории лесного фонда на предмет выявления пожаров. С целью предупреждения возгораний лесной охраной проводится комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах, — сообщили в минприроды РК.

В свою очередь, МЧС РК также напоминает  также о том, что на территории Республики Крым введен особый противопожарный режим.

Не самая приятная новость для тех, кто собрался на маёвки: в Крыму – запрет на посещение лесов

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