Не самая приятная новость для тех, кто собрался на маёвки: в Крыму – запрет на посещение лесов

Ограничения введены сроком на 21 календарный день.
С 30 апреля на 21 день в Крыму ограничено посещение лесов. Основание — приказ министерства экологии и природных ресурсов РК (с ним можно ознакомиться по
Лесопожарными формированиями и инспекторскими группами лесной охраны усилено патрулирование и осмотр территории лесного фонда на предмет выявления пожаров. С целью предупреждения возгораний лесной охраной проводится комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах, — сообщили в минприроды РК.
В свою очередь, МЧС РК также напоминает также о том, что
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..