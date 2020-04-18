Не спится? Сомнолог — специалист, который поможет решить проблемы со сном

Увы и ах, но большинство из нас, сталкиваясь с бессонницей (ночными кошмарами, беспокойным сном, сомнамбулизмом, гиперсомнией, непреодолимым желанием прикорнуть днём, при уверенном бодрствовании ночью и т.д. — нужное подчеркнуть), даже не подозревают, что такие проблемы зачастую — это серьёзные нарушения, вызванные психическими или физическими расстройствами. Мы склонны списывать свою «недружбу» со сном на стрессы, трудности в отношениях, неприятности на работе… И, соответственно, свято верим, что как только жизнь наладится, то и спать будем сладким сном.

Но, говорят специалисты, не всё так просто. Если такие нарушения из кратковременных переходят в стадию постоянных и, тем более, меняют жизнь не в лучшую сторону, то это серьёзный повод искать помощи у специалистов. И они есть! Расстройствами сна занимаются сомнологи — https://uni-medica.ru/info/blog/somnolog-kto-eto-i-gde-ego-najti/. Это врачи, возвращающие сон своим пациентам при помощи специфических методов диагностики и лечения, специализированного оборудования и лекарственных препаратов. Такой комплексный подход позволяет определить и причину возникновения проблемы, и её масштаб, а также выбрать наиболее оптимальный вариант лечения, при котором результат будет достигнут максимально быстро.

Почему так важно «вернуть» себе сон, не затягивая процесс?

Да потому, что на хорошем ночном отдыхе без преувеличения держится здоровье человека, тогда как та же бессоница в течение нескольких месяцев может привести к серьёзным последствиям: от постоянной сонливости в дневное времени, раздражительности, снижения работоспособности до ухудшения памяти, сбоев в работе сердечно-сосудистой системы, головных болей и даже неврозов.

Ситуация и вовсе может выйти из-под контроля, если у человека есть хронические заболевания (гипертоническая болезнь, язва желудка, гипертиреоз). Расстройства сна их, как правило, обостряет.

Когда нужно начинать бить тревогу и искать помощи специалиста?

О визите к сомнологу однозначно стоит задуматься, если:

Укладываясь вечером, вы в течение нескольких часов не можете заснуть;

Несколько раз просыпаетесь ночью, спите «урывками», с трудом засыпая снова;

Сон, несмотря на то, что вы спите положенные 7-8 часов, не добавляет чувства бодрости — утром вы чувствуете себя «разбитым»;

В течение дня вас преследует сонливость, вплоть до того, что можете заснуть в самый что ни на есть неудобный момент;

Наблюдается такое явление как «сонный ступор» — ощущение паралича мышц с одновременным сохранением сознания.

Кроме того, прямое показание для обращения к сомнологу — сильный храп во сне, апноэ (остановка дыхания), лунатизм (сомнамбулизм, при котором вроде бы спящий человек совершает те или действия. Ходит, к примеру, по квартире).

И — да: надеяться на то, что нарушения сна пройдут сами и бесследно, специалисты не рекомендуют в 80% случаев из ста. Тем более, не стоит решать проблему, самостоятельно «прописывая» себе снотворные средства. Зачастую такой подход глушит исключительно симптомы, но не нивелирует причину расстройств, которые с течением времени, как правило, прогрессируют.

К слову, по статистике, именно нарушения, связанные со сном, зачастую становятся причинами дорожно-транспортных происшествий. А ещё люди, страдающие остановками дыхания во сне, в пять раз чаще сталкиваются с инфарктом миокарда и инсультом. Это ли не весомые поводы обратиться к сомнологу за помощью?