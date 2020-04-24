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Не спрятаться, не скрыться? Как найти человека по фамилии в сети Интернет
иллюстрация: cloudfront.net

Не спрятаться, не скрыться? Как найти человека по фамилии в сети Интернет

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 15:43 24.04.2020

Вот вам парадокс: за последние десятилетия, с того момента, как люди получили возможность без особых проблем перемещаться по миру, «кочевать» по разным странам, городам и весям, «затеряться»на планете Земля человеку, если он совсем уж не отшельник, становится всё сложнее. Причина — развитие семимильными шагами сети Интернет и, соответственно, буквально «переселение» в виртуальную реальность всего цивилизованного общества. Плохо это или хорошо? Скажем так, для тех, кто хотел бы спрятаться-скрыться с глаз долой «потому что так надо», этот момент, конечно, осложняет задачу. Для тех же, кто ищет людей по тем или иным причинам — к примеру, родственников или старых друзей, такой прогресс только на руку. А он, к слову, дошёл до того, что разыскать кого-либо сегодня возможно, зная о разыскиваемом совсем немного.

Факт в том, что на самом деле люди оставляют множество следов во Всемирной паутине. И, как поговаривают специалисты, через эти «замочные скважины» при желании можно «заглянуть» в жизнь едва ли не каждого из нас. Но есть и более простые способы. На решение таких задач, к примеру, заточена Служба поиска людей Poisk Center. Воспользовавшись возможностями спецсервиса, найти человека по фамилии в Интернет получится в течение нескольких минут. Причём «поле поиска» — едва ли не все страны мира и их города, что увеличивает шансы на успешное решение задачи в разы.

Какие ещё существуют способны найти человека в Интернет?

Зная ФИО человека, можно узнать много интересного из банального поисковика. Для этого достаточно ввести запрос в поисковую строку и посмотреть результаты. Также источником информации может стать и раздел изображений. Если человек когда-либо размещал свои фотографии в личных аккаунтах, то есть шанс его обнаружить по фото среди многочисленных однофамильцев.

Вот способы, которые помогу привести вас к нужному человеку:

  • специальные поисковые базы разных городов России и стран СНГ. Сюда можно ввести фамилию, адрес или номер телефона;
  • базы судебных приставов РФ. Если человек имеет неоплаченные штрафы за нарушение правил ПДД, он будет занесен в эту базу;
  • базы данных таких ведомств как налоговые службы и т.д.;
  • базы школ и ВУЗов;
  • социальные сети. Соцсети предназначены для того, чтобы люди находили друг друга быстрее, общались, знакомились и обменивались личной информацией посредством выкладывания фотографий и других файлов. С помощью них можно сегодня не только найти человека, а узнать практически любую информацию о нем и членах его семьи. Для этого достаточно ввести в поисковую строку искомое имя и фамилию. Можно найти человека в социальный сетях через общих знакомых.
  • сервис «Машина времени». Ищет информацию по сайтам. С помощью нее можно найти данные страниц, которые были, когда-то редактированы или удалены.

Таким образом, современные технологии сильно шагнули вперед и облегчили задачу по поиску людей. Но как бы там ни было, а начинать розыск всё же стоит, ориентируясь на помощь профессиональных сервисов.

Это экономия времени — раз. И два — процент вероятности, что вы сможете найти интересующего человека без сверхусилий, больший, чем при самостоятельно выстроенной схеме поиска, связанной со штудированием всевозможных баз данных.

Не спрятаться, не скрыться? Как найти человека по фамилии в сети Интернет

Не спрятаться, не скрыться? Как найти человека по фамилии в сети Интернет

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