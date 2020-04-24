Не спрятаться, не скрыться? Как найти человека по фамилии в сети Интернет

Вот вам парадокс: за последние десятилетия, с того момента, как люди получили возможность без особых проблем перемещаться по миру, «кочевать» по разным странам, городам и весям, «затеряться»на планете Земля человеку, если он совсем уж не отшельник, становится всё сложнее. Причина — развитие семимильными шагами сети Интернет и, соответственно, буквально «переселение» в виртуальную реальность всего цивилизованного общества. Плохо это или хорошо? Скажем так, для тех, кто хотел бы спрятаться-скрыться с глаз долой «потому что так надо», этот момент, конечно, осложняет задачу. Для тех же, кто ищет людей по тем или иным причинам — к примеру, родственников или старых друзей, такой прогресс только на руку. А он, к слову, дошёл до того, что разыскать кого-либо сегодня возможно, зная о разыскиваемом совсем немного.

Факт в том, что на самом деле люди оставляют множество следов во Всемирной паутине. И, как поговаривают специалисты, через эти «замочные скважины» при желании можно «заглянуть» в жизнь едва ли не каждого из нас. Но есть и более простые способы. На решение таких задач, к примеру, заточена Служба поиска людей Poisk Center. Воспользовавшись возможностями спецсервиса, найти человека по фамилии в Интернет получится в течение нескольких минут. Причём «поле поиска» — едва ли не все страны мира и их города, что увеличивает шансы на успешное решение задачи в разы.

Какие ещё существуют способны найти человека в Интернет?

Зная ФИО человека, можно узнать много интересного из банального поисковика. Для этого достаточно ввести запрос в поисковую строку и посмотреть результаты. Также источником информации может стать и раздел изображений. Если человек когда-либо размещал свои фотографии в личных аккаунтах, то есть шанс его обнаружить по фото среди многочисленных однофамильцев.

Вот способы, которые помогу привести вас к нужному человеку:

специальные поисковые базы разных городов России и стран СНГ. Сюда можно ввести фамилию, адрес или номер телефона;

базы судебных приставов РФ. Если человек имеет неоплаченные штрафы за нарушение правил ПДД, он будет занесен в эту базу;

базы данных таких ведомств как налоговые службы и т.д.;

базы школ и ВУЗов;

социальные сети. Соцсети предназначены для того, чтобы люди находили друг друга быстрее, общались, знакомились и обменивались личной информацией посредством выкладывания фотографий и других файлов. С помощью них можно сегодня не только найти человека, а узнать практически любую информацию о нем и членах его семьи. Для этого достаточно ввести в поисковую строку искомое имя и фамилию. Можно найти человека в социальный сетях через общих знакомых.

сервис «Машина времени». Ищет информацию по сайтам. С помощью нее можно найти данные страниц, которые были, когда-то редактированы или удалены.

Таким образом, современные технологии сильно шагнули вперед и облегчили задачу по поиску людей. Но как бы там ни было, а начинать розыск всё же стоит, ориентируясь на помощь профессиональных сервисов.

Это экономия времени — раз. И два — процент вероятности, что вы сможете найти интересующего человека без сверхусилий, больший, чем при самостоятельно выстроенной схеме поиска, связанной со штудированием всевозможных баз данных.