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Не то время. В у отменили все массовые мероприятия на Новый год и Рождество
Фото: Telegram-канал С.Аксёнова

Не то время. В Крыму отменили все массовые мероприятия на Новый год и Рождество

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:48 14.11.2023

В Крыму не планируется проведение массовых мероприятий в честь Нового года и праздника Рождества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. Решение – логичное и продиктованное духом времени и буквой событий. По словам Аксёнова, в приоритете для властей – не развлечения, а безопасность граждан. Но… Это не значит, что в Крыму «отменили Новый год».

Конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы, — отметил Аксёнов.

Глава Республики также напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности.

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