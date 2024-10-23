Не только машины конфискуют за пьяное вождение. Крымчанин «подарил» государству электровелосипед

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в июле текущего года после употребления спиртных напитков вновь стал управлять электровелосипедом.
Двигаясь по одной из улиц села Яркое Поле, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался, — сообщили в прокуратуре РК.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Электровелосипед, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
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