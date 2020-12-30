Не только в Ялте, но и в Симферополе воду на Новый год дадут без ограничений

Но… только на два дня.

В Симферополе, как и в Ялте 31 декабря и 1 января будет обеспечено круглосуточное водоснабжение. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Принято решение, что 31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра, 31 декабря, должны дать горячую воду, — сказал Аксёнов.

«Механику» процесса пояснил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов. По его словам, система водоснабжения крымской столицы уже «закольцована». В частности, началась перекачка воды из Вилинского и Ивановского водозаборов в Аянское водохранилище.

Симферополь полностью закольцован, и мы можем маневрировать любым источником воды, перебрасывая ее в любом направлении, – уточнил Баженов.

Без ограничений вода в Симферополе будет подаваться с 6 утра 31 декабря и до 22 часов 1 января.