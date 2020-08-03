Не всё так плохо. В Севастополе подвели итоги акции «Нетрезвый водитель»

В Севастополе во время профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое прошло в выходные дни, сотрудники ГИБДД выявили в состоянии опьянения одного водителя.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.



Главная цель рейда «Нетрезвый водитель» — снижение аварийности, пресечение административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортными средствами в алкогольном, наркотическом опьянении, употреблением психотропных или иных одурманивающих веществ.

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю