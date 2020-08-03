Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Не всё так плохо. В Севастополе подвели итоги акции «Нетрезвый водитель»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Не всё так плохо. В Севастополе подвели итоги акции "Нетрезвый водитель"

Не всё так плохо. В Севастополе подвели итоги акции «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:37 03.08.2020

В Севастополе во время профилактического мероприятия  «Нетрезвый водитель», которое прошло в выходные дни, сотрудники ГИБДД выявили в состоянии опьянения одного водителя.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет, — отмечают в пресс-службе  Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Главная цель рейда «Нетрезвый водитель» — снижение аварийности, пресечение административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортными средствами в алкогольном, наркотическом опьянении,  употреблением психотропных или иных одурманивающих веществ.

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю

Не всё так плохо. В Севастополе подвели итоги акции "Нетрезвый водитель"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.