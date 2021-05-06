Не жарить шашлыки, а сажать деревья. Крым не остался в стороне от акции «Сад памяти»

В преддверии Дня Победы к акции «Сад памяти» в выходные присоединяется всё больше регионов. Крым – не исключение. Речь идёт об отказе от простого отдыха с шашлыками в пользу масштабных выходов на «фамильные высадки», ведь майские праздники — лучшее время, чтобы объединиться всей семьёй и присоединиться к акции, призванной сохранить историю семьи и историю страны.

Впервые акция «Сад памяти» была проведена в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших!

Уже в первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. Не помешала акции и пандемия – неравнодушные жители нашей страны и зарубежья поддержали новые форматы #СадПамятиДома, высаживая деревья у себя на участках, а также выкладывая в соцсети деревья, нарисованные со своими детьми. Теперь акция «Сад памяти» объявлена ежегодной, — рассказывают организаторы.

18 марта 2021 года акция стартовала во второй раз – в ещё большем масштабе. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны она затронет объявленные ранее Города трудовой доблести, охватит основные памятные даты Великой Отечественной войны, места, а также имена героев. Добавятся и новые активности, среди них – масштабное участие в акции школьников со всей страны в День Последнего звонка.

Отметим, что старт акции на Крымском полуострове состоялся в Севастополе, где Сад памяти разбит в честь главного амбассадора акции, «Народного офицера» Василия Ланового. Завершается же она в Бресте, договорённость о чём была достигнута главами двух государств.

Участником акции «Сад памяти» может стать каждый. Для этого достаточно зайти на официальный сайт садпамяти2021.рф , найти ближайшую точку и зарегистрироваться на мероприятие. Кроме того, акцию можно поддержать, высадив дерево у себя на участке, либо нарисовав его вместе с детьми, а после – зарегистрировать на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в соцсети. Каждый участник получает онлайн-сертификат, но главное — вместе мы сохраняем память о своих героях.

Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.