Недельная сводка ДТП на дорогах Севастополя

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 13 ДТП, в которых 13 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок. Один человек погиб.
Сотрудники ГИБДД выявили 361 административное правонарушение, в том числе 26 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 7 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 21 водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, 11 нарушили правила перевозки детей в салоне автомобиля, — рассказали в Госавтоинспекции.
На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические рейды «Бахус», «Тонировка», «Маячок», «Неплательщик», «Перевозчик», «Пешеходный переход», «Ночной город», «Обгон», «СИМ» и «Мото».
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