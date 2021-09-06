Недельная сводка ДТП на дорогах Севастополя

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 13 ДТП, в которых 13 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок. Один человек погиб.

Сотрудники ГИБДД выявили 361 административное правонарушение, в том числе 26 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 7 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 21 водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД, 11 нарушили правила перевозки детей в салоне автомобиля, — рассказали в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические рейды «Бахус», «Тонировка», «Маячок», «Неплательщик», «Перевозчик», «Пешеходный переход», «Ночной город», «Обгон», «СИМ» и «Мото».