Недорогое такси с вокзала Симферополя — «Карета-24»

Официальное такси с вокзала Симферополя по низким фиксированным ценам. Трансфер из Симферополя в Ялту, Севастополь, Евпаторию, Керчь и по всему Крыму.

Компания «Карета-24» предлагает недорогое такси с вокзала Симферополя в Севастополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Керчь и другие города Крыма. Мы специализируемся исключительно на междугородних перевозках и предлагаем такси по Крыму на лучших условиях для клиента. Для бронирования такси с вокзала Симферополь сообщите нам количество пассажиров, время прибытия, маршрут и нужный класс автомобиля. Мы свяжемся с Вами заранее, сообщим марку и номер водителя, а по времени встретим у вагона или по другому адресу, например, в аэропорту или в гостинице, — дают рекомендации к действию специалисты компании.

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Прибывая в Крым на поезде, хочется побыстрее добраться до места отдыха и не тратить драгоценного времени на переезды, именно в этом и поможет трансфер «Карета-24». Быстро, недорого, с максимальным комфортом.

Такси из Симферополя в Ялту за 1400 рублей

Наиболее посещаемый город в Крыму — Ялта. Те, кто ищет активный отдых, наверняка оценят её яркий характер. Если вы любите ходить на море, а затем посвящать время культурным достопримечательностям, не мыслите отпуск без новых впечатлений, отдых в Ялте — это то, что вам нужно.

Главное городское место притяжения отдыхающих — Ялтинская набережная. И что уж там — это самое популярное место в Крыму! В самый разгар летнего дня можно посетить аквапарк «Атлантида». Он открыт не так давно, но уже стал знаковым местом города. А в летний теплый вечер в Ялте все дороги ведут в театр имени. А.П. Чехова — и это ещё одна ялтинская достопримечательность, известная едва ли не на весь мир. К слову, любителям творчества писателя знатоки Ялты советуют обязательно заглянуть в гости в дом-музей Антона Чехова, где драматург провёл последние годы жизни.

А ещё Ялта — это дворцы, соборы, церкви и красивейшие парки, которые просто-таки необходимо увидеть своими глазами.

Как добраться до Ялты

Ялта расположена относительно недалеко от столицы Крыма — на расстояние 90 км. Но и по дороге в город на ЮБК скучать не придётся: живописная природа южной части полуострова — удивительна и прекрасна! И — да: любовь к Крыму рождается именно здесь.

В Ялту можно доехать на рейсовом автобусе, троллейбусе, попутке или такси. Но стоит учесть, что в период разгара сезона, билеты на общественный транспорт купить трудно — наплыв туристов очень большой.