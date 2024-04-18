Недостроенный алуштинский пансионат «Лазурный берег» продан за 881 миллион рублей

«Группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком», расположенная на Южном берегу Крыма, продана на электронных торгах. С молотка ушел недостроенный пансионат «Лазурный берег» под Алуштой. Заметим, за начально предложенную цену — 881 009 900 рублей (с учетом НДС). Торги признаны состоявшимися. Новый владелец стал обладателем проблемного здания-недостроя, скажем больше, 52-х «объектов незавершенного строительства», но великолепного приморского участка площадью почти в 6 гектаров.

Единственная заявка на участие в торгах поступила от АО «Спутник Менеджмент», которое предложило за объект начальную минимальную цену и было объявлено победителем.

Пансионат «Лазурный берег» в свое время был в собственности украинского олигарха Игоря Коломойского (он почему-то не спешил его достраивать). Национализирован постановлением Госсовета Республики Крым 3 сентября 2014 года.

Из открытых источников следует, что Акционерное общество «Спутник Менеджмент» зарегистрировано в мае 2021 года. Основной вид деятельности – «деятельность холдинговых компаний». Гендиректор – Дмитрий Зимин. Уставной капитал – 10 000 рулей.