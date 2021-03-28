Недвижимость в Испании — квадратные метры для жизни и инвестирования

Эксперты сегодня в один голос заявляют: если вам удалось «сколотить» более-менее солидный капитал, то триста раз подумайте, где и как хранить эти деньги. Причём большинство из них утверждают, что в 70% из ста выбирать в качестве «хранилищ» сбережений банки (если это, конечно, не швейцарский с безупречной репутацией вечно надёжного) категорически не стоит. Во-первых потому, что в нестабильное время перспективы «сберечь финансы» на банковских счетах и «потерять финансы» практически равны. Во-вторых потому, что специалисты уверены — деньги должны работать здесь и сейчас. В-третьих потому, что если уж и «спускать» деньги, то на что-то по-настоящему ценное, а не отдавать их на волю случая, подвергая неизбежному инфляционному воздействию.

Хорошая новость в том, что, по мнению экспертов, сфера, которая может помочь в «деньгосбережении», есть. Это — недвижимость. Конечно, речь идёт о ликвидных квадратных метрах. Идеально — заграничных. Да ещё и таких, чтобы и самим в случае необходимости пригодились для жизни, и «работающих» в качестве объектов под аренду. Дают подсказку: недвижимость в Испании сегодня среди основных популярных предложений такого характера. К примеру, покупатели из Франции, Германии и Голландии, которые точно знают толк в таких вложениях, в 2021 году в качестве перспективных вложений (а заодно и резиденции для отдыха) активно приобретают объекты, расположенные в регионе Коста-Брава. Буквально «мекке» пляжного, спортивного и экскурсионного туризма Испании. Впрочем, эта страна в принципе славится доброй недвижимостью, так что «своё место под солнцем» можно найти и в других городах государства. В Барселоне, в том числе.



Что предлагает покупателям недвижимости Испания?

В Агентстве Damlex Realty — компании, оказывающей полный комплекс услуг по приобретению недвижимости на Коста-Брава и в Барселоне — отмечают: особое внимание однозначно заслуживают местные виллы, апартаменты и жилые комплексы на несколько квартир. Как большие по площади — от 300м2 до 600м2 — например, домовладение в городе Льорет де Мар в урбанизации Рока Гросса:

Так и относительно небольшие — от 80м2 до 300м2. Как дома:

Так и квартиры:

Отметим, кстати, и такой момент (он важен для тех, кто рассматривает покупку недвижимости «под бизнес»): у ряда домов в Испании, предлагаемых покупателям, есть так называемая туристическая лицензия. Другими словами, новым владельцам не придётся возится с документами — сдавать объект в аренду можно будет сразу же после покупки. Пример такого предложения — вилла с панорамным видом на море в урбанизации Туро де Льорет:

Покупка недвижимости в Испании. Что нужно учесть

Разумеется, покупка недвижимости в Испании — дорогое удовольствие. Суммы — в тысячах евро. Останавливаться на этом вопросе — не будем, ведь ценовая политика в каждом конкретном случае будет разной. А вот о подводных камнях, связанных с приобретением квадратных метров под испанским солнцем, несколько слов скажем. Точнее, озвучим несколько рекомендаций экспертов, которые они призывают учесть при подборе объектов. Как-то:

Хотите действительно выгодно вложить деньги — рассматривайте к покупке качественные объекты, в хороших районах. Да, да! И в Испании есть… скажем так… неблагополучные территории, где можно прикупить квартирку по дешёвке. Однако, это путь «в никуда» — и жить вы вряд ли в ней будете, приезжая на отдых, и сдавать за адекватные для вас деньги не сможете. Туристы с тугими кошельками в далёкое от побережья захолустье не поедут. Другими словами, такое вложение средств не окупится. Приобретёте, но прогадаете.

Лучше отдавать предпочтение объектам, расположенным в активных городах и туристических центрах (или на расстоянии 15 минут от них и от моря), где жизнь кипит круглогодично. Как показывает практика, ликвидность домов и квартир сильно зависит от того, покидает население пункты проживания на зиму или нет. К примеру, недвижимость на продажу в Коста-Брава , год от года приобретает в цене только потому, что столь удачно расположена. Это, напомним, самый знаменитый курорт Испании.

Идеальный к покупке дом — дом без проблем. Другими словами, лучше переплатить за отличный ремонт, чем потом возиться с ним самостоятельно. Дороже обойдётся, точно.

Ну и, конечно, подыскивая объекты, отдавайте предпочтение находящимся… в прямом смысле слова… в хорошем окружении. Так, априори больше шансов будет сдать дом в аренду, в соседях у которого значатся «спокойные коллеги», а не шумные бары-рестораны, супермаркеты и т.д.

И, наконец, главный совет, к которому стоит прислушаться, задумываясь о покупке квадратных метров в Испании — самостоятельно браться за решение задачи точно не стоит. Без профессиональной помощи здесь будет очень сложно обойтись. В частности и в том, что касается юридических сторон вопроса. Тех же проверок объекта «на чистоту», грамотного составления документов необходимых для сделки «купли-продажи» и т.д.