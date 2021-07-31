Негабаритные грузы: специфика перевозки — кому доверить решение задачи

Вопрос… на самом деле… непростой. С той точки зрения, что категория грузов, которые подпадают под определение «негабаритные», весьма обширна. А главный момент, диктующий правила поведения при перевозках здесь — в большинстве случаев из точки «А» в точку «Б» доставка такого рода груза в «самостоятельно режиме» просто невозможна, потому как противоречит законодательству.

Что же такое «негабаритные грузы», каковы правила их перевозки, и кто, собственно, может помочь в их перемещении? На последний вопрос ответ, кстати, безапелляционный — такими операциями однозначно занимаются специализированные компании, у которых есть парк соответствующий техники. Так, в России в лидерах отрасли значится Транспортная компания ТрансСибАвто www.hotcargo.ru. По той простой причине, что алгоритм деятельности организации максимально адаптирован под реализацию таких задач. От базы технической до решения организационных вопросов.

У нас собственный парк тралов и тяжеловесных тягачей. При необходимости мы привлекаем на постоянной основе проверенных перевозчиков — собственников транспорта. Все перевозимые нашей компанией грузы страхуются в ведущих страховых компаниях. Мы предоставляем полный комплект документов. И мы готовы осуществить перевозку по регионам, и подать машину в кратчайшие сроки, практически в любой город России, — поясняют специалисты компании.

Негабаритные грузы — это…

О привлечении специалистов к перевозке грузов как «негабаритных» придётся задуматься, если речь идёт о перемещении предметов (а это могут быть, к примеру, трубы, контейнеры, стройматериалы, техника и т.д.), параметры которых (как несколько, так и один из них) превышают стандартные, установленные ПДД и Федеральными законами. Расшифровка нормы такова:

если вес груза превышает заданные законодательством характеристики по массе или осевой нагрузке. Такие предметы называют «тяжеловесными»;

если размер груза больше, чем размер транспорта его перевозящего. Это так называемые крупногабаритные отправления;

если говорим о предметах, выступающих за задний борт авто, на котором ведётся перевозка, более чем на два метра. Это — длинномерные грузы.

Во всех трёх случаях доведётся учитывать ряд условий, без соблюдения которых первый же пост ДПС операцию по перевозке свернёт, да ещё и оштрафует за такой демарш.

Негабаритные грузы — требования законодательства

Во-первых, как уже говорилось выше, такие грузы перемещаются на спецтранспорте. Причём, чаще всего это автомобильный транспорт, потому что задействовать в таких ситуациях морской, авиа-, ж/д транспорт бывает неоправданно дорого.

Во-вторых: негабаритные перевозки осуществляют, согласовывая буквально каждый шаг с надзорными ведомствами. Что это значит? Такие грузы перемещают по определённому маршруту, который утверждают контролирующие органы, подписывая соответствующие разрешения. Причём одной чётко определённой организации «дающей добро» нет. Документы могут оформляться в разных ведомствах, в зависимости от маршрута следования. Это может быть Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), или же органы местного самоуправления, или же собственник автомобильной дороги… Что разумеется, является ещё одним более чем весомым поводом решать задачу при помощи специалистов. Так, уже упомянутая выше компания ТрансСибАвто логистику перевозок целиком и полностью берёт на себя, в том числе и согласование маршрута, а если необходимо и его корректировки.

В-третьих: есть строгие требования, определяющие и то, как должно двигаться транспортное средство, перевозящее негабаритный груз. В противном случае — штраф. В частности:

в разрешение на перевозку прописывается допустимая скорость движения — превышать априори нельзя;

нельзя также передвигаться в условиях неблагоприятной погоды (снегопада, гололёда, плохой видимости);

нельзя останавливаться там, где это не предусмотрено (то есть, вне определённых стоянок);

нельзя продолжать движение при возникшей неисправности авто, или же если сам груз «ведёт себя угрожающе» — сместился или ослабли крепления, к примеру.

Негабаритные грузы — выбор перевозчика

Все перечисленные пункты… вроде бы… само собой разумеющиеся, однако, как говорят эксперты, большинство «просто водителей» даже не задумываются о таких ограничениях, и уж точно не поставят их во главу угла при перевозке «негабаритов». Чего, конечно, не скажешь о сотрудниках специализированных компаний, которые работают с такими нормами каждый день. Другими словами, доверять работу стоит командам, находящимся на транспортном рынке не один год.

И ещё: перевозка негабаритных грузов в прямом смысле слова — непредсказуемая история. Так что, генеральных рекомендаций при выборе компании-перевозчика две — предпочтение стоит отдавать той:

менеджеры который гарантированно находятся с заказчиками на прямой связи 24 часа в сутки. То есть, всё время пока груз перемещают в назначенный пункт;

у которой ответственность перевозчика застрахована на существенную сумму.