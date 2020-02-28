«Нехорошая «зебра». В ДТП на улице Мельника в Севастополе пострадала девочка-пешеход

Видео страшного ДТП на ул. Генерала Мельника в Севастополе.

Об этом страшном ДТП, в котором серьезно пострадала 15-летняя девочка-пешеход, сообщает «Дорожный контроль — Севастополь». Улица Мельника вновь отличилась страшным ДТП на казалось бы безопасном Z-образном пешеходном переходе, который был организован в конце 2018 года.

Особенность такого перехода является то, что пешеход, дойдя до середины дороги, несколько метров двигается по разделительной полосе навстречу транспортному потоку. Таким образом, пешеход видит приближающийся транспорт, а водитель видит пешехода, — отмечается на сайте общественной организации.

Но, к сожалению и такие методы не способствуют безопасности пешеходов на пешеходных переходах города. В 2019 году на дорогах Севастополя из 18 погибших, 8 – пешеходы.

Очередное ДТП произошло 26 февраля, в 18:55. Житель Севастополя, двигавшийся на автомобиле «Лада» со стороны Сапун-горы в сторону улицы Багрия, совершил наезд на девочку 15 лет.

В наше распоряжение была предоставлена видеозапись с данного пешеходного перехода, на котором видно, что освещение на пешеходном переходе имеется, водитель отчетливо видел приближающегося пешехода и даже произвел маневр вправо, дабы избежать столкновения, — отметили общественники.

Вы все видели сами… Девочка, к счастью, жива. Она находится в тяжелом состоянии в больнице.