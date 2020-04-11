Нелепое ДТП в Севастополе: иномарка въехала в банк

Нелепое ДТП произошло сегодня в Севастополе, на проспекте Генерала Острякова, у торгового центра «Московский». Как рассказали очевидцы, девушка, сидевшая за рулем автомобиля «Мазда-СХ-5», при парковке случайно перепутала педали и въехала в офис банка прямо через стеклянную витрину. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, девушка не справилась с управлением и «совершила наезд на препятствие». Полиция проводит проверку всех обстоятельств этого ДТП.

Из обсуждения в группе ВК, Автопартнер Крым:

Как надо было на газ надавить, чтоб в таком месте так влететь? Ну, хорошо, мадам перепутала педали, ну тупая, бывает, тронулась, машина поехала. Ведь с места машина почти не едет, она что, газанула так? Или парковалась и перепутала? Хорошо, перепутала, как можно отжать так газ? На автомате? Ее надо проверить на психотропы, она явно не в себе. …А вообще могло просто стать плохо человеку за рулем. Могло случиться, что угодно. Но нормальный человек не перепутает педали, она там, не одна, смотрю с подружкой… Педальки всего две, даже не три! …Она-то думала что на тормоз давит, что непонятно? Они ездят среди нас!

Фото: ВК, Автопартнер Крым.