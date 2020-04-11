Нелепое ДТП в Севастополе: иномарка въехала в банк

Нелепое ДТП произошло сегодня в Севастополе, на проспекте Генерала Острякова, у торгового центра «Московский». Как рассказали очевидцы, девушка, сидевшая за рулем автомобиля «Мазда-СХ-5», при парковке случайно перепутала педали и въехала в офис банка прямо через стеклянную витрину. Пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, девушка не справилась с управлением и «совершила наезд на препятствие». Полиция проводит проверку всех обстоятельств этого ДТП.
Из обсуждения в группе ВК, Автопартнер Крым:
Как надо было на газ надавить, чтоб в таком месте так влететь?
Ну, хорошо, мадам перепутала педали, ну тупая, бывает, тронулась, машина поехала. Ведь с места машина почти не едет, она что, газанула так? Или парковалась и перепутала? Хорошо, перепутала, как можно отжать так газ? На автомате? Ее надо проверить на психотропы, она явно не в себе.
…А вообще могло просто стать плохо человеку за рулем.
Могло случиться, что угодно. Но нормальный человек не перепутает педали, она там, не одна, смотрю с подружкой…
Педальки всего две, даже не три!
…Она-то думала что на тормоз давит, что непонятно?
Они ездят среди нас!
Фото: ВК, Автопартнер Крым.