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Нелепое ДТП в Севастополе: иномарка въехала в банк

Нелепое ДТП в Севастополе: иномарка въехала в банк

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 19:36 11.04.2020

Нелепое ДТП произошло сегодня в Севастополе, на проспекте Генерала Острякова, у торгового центра «Московский». Как рассказали очевидцы, девушка, сидевшая за рулем автомобиля «Мазда-СХ-5», при парковке случайно перепутала педали и въехала в офис банка прямо через стеклянную витрину. Пострадавших нет.

Нелепое ДТП в Севастополе: иномарка въехала в банк

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, девушка не справилась с управлением и «совершила наезд на препятствие». Полиция проводит проверку всех обстоятельств этого ДТП.

Нелепое ДТП в Севастополе: иномарка въехала в банк

Из обсуждения в группе ВК, Автопартнер Крым:

Как надо было на газ надавить, чтоб в таком месте так влететь?

Ну, хорошо, мадам перепутала педали, ну тупая, бывает, тронулась, машина поехала. Ведь с места машина почти не едет, она что, газанула так? Или парковалась и перепутала? Хорошо, перепутала, как можно отжать так газ? На автомате? Ее надо проверить на психотропы, она явно не в себе.

…А вообще могло просто стать плохо человеку за рулем.

Могло случиться, что угодно. Но нормальный человек не перепутает педали, она там, не одна, смотрю с подружкой…

Педальки всего две, даже не три!

…Она-то думала что на тормоз давит, что непонятно?

Они ездят среди нас!

Нелепое ДТП в Севастополе: иномарка въехала в банк

Фото: ВК, Автопартнер Крым.

Нелепое ДТП в Севастополе: иномарка въехала в банк

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